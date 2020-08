Blumenthal

Eine Runde um Blumenthal – dieses Ziel stand am Samstag für Wanderer aller Altersgruppen auf dem Programm. Der Ortsbeirat in Blumenthal ergriff dafür die Initiative. Bei diesem ersten Wandertag sollte vor allem das Interesse an einem 20 Kilometer langen und geplanten Rundwanderweg geweckt werden.

Und dieses Konzept ging auf. Denn mehr als 15 Besucher folgten der Einladung und starteten bei Sonne und warmen Wetter am Parkplatz des Aussichtsturms zu dieser mehr als sechsstündigen Tour. Von Blumenthal über Horst und Dahlhausen führte die Route bis nach Heidelberg und zurück zum Startpunkt. Norbert Beckmann entwickelte schon vor zwei Jahren die Idee für eine Wandermöglichkeit rund um den Ort. Seit Frühjahr vergangenen Jahres ist er im Ortsbeirat und regte mit Nachdruck den Wandertag an.

Der erste Termin fiel wegen der Corona-Krise aus

Wegen der Einschränkungen in der Corona-Krise musste der erste Termin im Mai ausfallen. „Viele Wege sind schon vorhanden, sie sind nur nicht als Wanderwege ausgewiesen“, sagte Beckmann. Er ist oftmals in den Blumenthaler Wäldern unterwegs, geht auch im Urlaub wandern und möchte nun direkt vor der Haustür die Wege besser erschließen.

Vor dem Start des 20 Kilometer langen Rundweges stand die Erwärmung auf dem Programm. Quelle: Christamaria Ruch

„Es wäre gut, wenn wir den geplanten Rundwanderweg in das vorhandene Wanderwegekonzept der Gemeinde Heiligengrabe einbetten könnten“, so die Vision Norbert Beckmanns.

Bürgermeister macht sich ein Bild der Lage

Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn schnürte ebenfalls die Wanderschuhe und machte sich ein Bild von der Beschaffenheit der Wege. „Grundsätzlich ist jede Initiative wünschenswert, Konkretes zum Weg müssen wir in der Verwaltung beraten“, sagte er.

Holger Kippenhahn (r.) nutzte die Wanderung auch für Gespräche mit den Besuchern. Quelle: Christamaria Ruch

Zugleich notierte Kippenhahn die Idee für einen Radweg zwischen dem Buttweg in Blumenthal und Blandikow. „Mein Wunsch ist, dass die Gemeinde die Grundlagen für die Mindestanforderungen an einen Wanderweg schafft“, sagte Norbert Beckmann.

Angebote unbedingt nutzen

Zunächst lud er die Wandergruppe ein, sich mit Dehnungsübungen zu erwärmen. Und da legten sich einige Wanderer schon ins Zeug und zeigten Ausdauer. Gabi Geyer aus Blumenthal geht sonst eher spazieren als wandern. Dennoch entschied sie sich für die Tagestour: „Wenn schon einmal bei uns etwas passiert, möchte ich dabei sein.“

Gabi Geyer reihte sich bei der Wandergruppe ein und genoss die Pause in Horst. Quelle: Christamaria Ruch

Rast an der Kapelle in Horst

Die Gruppe legte am Samstagmittag bei Kilometer acht an der Kapelle in Horst eine Picknickrast ein. „Das ist ein gutes Tempo und einzelne Stellen kenne ich genau“, sagte Gabi Geyer. Zugleich stellte Ingrid von Lewinski von der Initiativgruppe Kapelle Horst den schlichten Fachwerkbau aus dem Baujahr 1688 vor. Nach fast 30 Jahren Bauzeit befindet sich die Sanierung vor dem Abschluss.

Ingrid von Lewinski stellte die Geschichte der Kapelle in Horst vor. Quelle: Christamaria Ruch

Das Wandern in der Corona-Krise entdeckt

Katrin Viebig aus Kyritz hatte die weiteste Anreise zur Tagestour. „Mit Beginn der Corona-Krise habe ich das Wandern für mich entdeckt, inzwischen bin ich in Kyritz mit vier bis fünf Frauen mehrmals pro Woche unterwegs und wir wandern dann immer zwischen zehn und 20 Kilometer“, sagte sie. Über eine Empfehlung hatte sie nun von dieser Wanderung in Blumenthal erfahren. „Ich bin total begeistert“, sagte sie.

Von Christamaria Ruch