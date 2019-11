Truthahnessen und Gruselparty im Wechsel

Heiligengrabe

Auf ihre Halloweenparty hatten die Mitglieder des Vereins „Dorfleben Heiligengrabe“ in diesem Jahr verzichtet. Stattdessen veranstalteten sie am Wochenende ein „ Thanksgiving“. Der Brauch stammt ebenfalls aus den USA und wird dort als Erntefest gefeiert. Über den Atlantik hatte dafür aber kein Heiligengraber reisen müssen, um auf die Idee zu kommen.

Hexe Tabuba sorgte für Stimmung bei Jung und Alt. Quelle: Privat

„Ein Besuch beim Gut Jäglitz hat uns Anregungen dazu gegeben“, sagte Vereinsmitglied Sandra Städtke. Die Putenmastanlage am Rande des Dorfes hatten die Vereinsmitglieder bei einem Ausflug in Augenschein genommen. Gemeinsam mit Inhaber Thomas Storck, der selbst schon zu Thanksgiving Truthahn gegrillt hatte, sei dann die Idee entstanden.

Neue Veranstaltung kam gut an

Am Wochenende trafen sich gut 100 Anwohner und Gäste am Feuerwehrgerätehaus in Heiligengrabe, um von dort einen Laternenumzug zu starten. Von dort ging es durch das Dorf zum Gemeinderaum der Evangelischen Kirche, wo Thomas Storck schon die drei Truthähne brutzelte. Hexe Tabuba sorgte für gruseliges Amüsement bei Jung und Alt. In gemütlicher Runde und bei leckerem Schmaus klang der Abend aus.

„Wir wollten erstmal abwarten, wie die Leute das annehmen“, sagte der Vereinsvorsitzende Christian Jungbluth. Für das erste Mal sei das Thanksgiving aber sehr gut gelaufen. „Die Veranstaltung ist rundum gelungen“, so Christian Jungbluth. Da gebe es Wiederholungspotenzial, auch Familie Storck sei zufrieden gewesen. Derzeit überlegten die Vereinsmitglieder, Halloween und Thanksgiving im Wechsel zu organisieren. „Im kommenden Jahr wird es wohl kein Thanksgiving geben“, kündigte der Vereinsvorsitzende an.

In diesem Jahr warten noch zwei Veranstaltungen auf die Mitglieder von „Dorfleben Heiligengrabe“. Zum Einen helfen sie bei der Weihnachtsbaumschmückaktion vor der Kita „Haus der kleinen Strolche“ am Mittwoch, 27. November. Zum Anderen laden sie zu Freitag, 13. Dezember, ab 14.30 Uhr zur Seniorenweihnachtsfeier in den Gemeinderaum der Evangelischen Kirche.

