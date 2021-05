Rosenwinkel

Die Dorfkirche in Rosenwinkel ist seit drei Jahren eine Baustelle. Wegen Befalls durch Echten Hausschwamm ist das Gotteshaus nach wie vor gesperrt. Nachdem ab 2018 der Schwamm im Boden- und Sockelbereich abgesaugt, das Dach saniert und der Eingangsbereich neu gestaltet worden ist, sind die Handwerker in diesem Jahr nun dabei, das Fachwerk zu sanieren. „Gerade ist man dabei, den Innenraum neu zu verputzen“, informiert Pfarrer Christian Ruch.

Pfarrer Christian Ruch ist zufrieden mit dem Fortschritt der Sanierungsarbeiten. Quelle: Christian Bark

Das übernimmt der Lehmbaufachbetrieb von Andreas Richter aus Wilhelmsgrille bei Kyritz. „Lehm verfügt über eine hohe Ausgleichsfeuchte“, erklärt er. Der Lehmputz könne viel Wasser aufnehmen und abgeben, wirke also feuchtigkeitsregulieren, aber nicht antiseptisch, wie etwa Kalkputz. Mit Blick auf den vorherigen Schwammbefall komme man in Rosenwinkel also nicht umher, die Kirche regelmäßig zu lüften.

Das wird mit dem wesentlich verbreiterten Eingang nun viel besser gelingen, wie Christian Ruch sagt. Außerdem sei das Problem, das in seinen Augen das Hauptproblem darstellt, schließlich beseitigt – nämlich der Ofen.

Die Balken sind zum Teil ausgetauscht worden. Quelle: Christian Bark

Dieser hatte zuvor, wenn er in kalten Tagen in Betrieb war, für eine hohe Luftfeuchtigkeit gesorgt. Seitdem der Eingangsbereich neu gestaltet worden ist, gehört der Ofen der Geschichte an. Freigelegt wurden bei der Gelegenheit auch die Fundamente des alten Turmes, der noch bis zu Beginn der 1970er Jahre existiert hatte und dann abgerissen wurde.

„Das ist schon beeindruckend, hier soll versucht werden, die alten Steine mit dem Pflaster eines neuen Vorplatzes zu verbinden“, sagt Christian Ruch.

Sanierung begann 2018 1666 wurde die mittlerweile dritte Fachwerkkirche an dieser Stelle errichtet. Die Kabinett Fenster von 1657 stammen noch aus dem Vorgängerbau. Die Innenausstattung ist über 200 Jahre alt. Der Turm wurde 1972 abgerissen. 2013 wurde erstmals Echter Hausschwamm in der Kirche festgestellt. Seit September 2017 ist das Rosenwinkler Gotteshaus gesperrt. Anfang 2018 gründete sich ein Förderverein zum Erhalt der Kirche. Zu dieser Zeit fand ein erstes Absaugen des Schwamms statt. Seit 2018 wird die Kirche saniert. Bisher wurden gut 60 000 Euro für die Schwammsanierung und fast 100 000 Euro für die Dachsanierung ausgegeben. Für die Fachwerksanierung sind 130 000 Euro eingeplant.

Mit dem Blick um die Kirche herum fallen auch neue Holzelemente im Gebälk auf. „Hier wurde versucht, so viel wie möglich des Originalholzes beizubehalten“, erklärt der Pfarrer. Bei der jüngsten Baubesprechung habe man sich mit den Denkmalschutzbehörden darauf einigen können, dass das Gebälk von außen einen grauen und die Wände einen roten Ocker Anstrich erhalten sollen. „Der Rotton harmoniert mit den roten Häusern der Umgebung“, sagt Christian Ruch.

Mit den Denkmalbehörden wurde sich nun auf diese rötliche Farbe geeinigt. Quelle: Christian Bark

Auch die im vergangenen Jahr restaurierten Fenster befinden sich wieder in der Kirche. Sie enthalten die Kabinettscheiben, die noch aus dem Vorgängerbau der Kirche von 1657 stammen. Beteiligt an der Sanierung waren bisher vor allem regionale Firmen, etwa die Zimmerei Schulz aus Krempendorf, die Maurerfirma Wilfried Bork aus Zernitz und die Elektrofirma Wienecke aus Kyritz. Die Tischlerei Sternitzke aus Wulkow (Gemeinde Wusterhausen) soll die neue Eingangstür bauen.

Förderverein plant Kunstausstellungen

Gesprächsbedarf besteht laut Christian Ruch weiterhin über das derzeit ausgelagerte Gestühl. Hier wären der Pfarrer und der Förderverein der Dorfkirche eher für bewegliche Sitzgelegenheiten. Schon deshalb, weil im Gebäude Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden sollen. „Man könnte einen Teil des Gestühls in der Kirche lassen und an den Wänden platzieren“, sagt Vereinsvorstandsmitglied Christiane Hoffmann.

Die Kabinettscheiben gehören zu den ältesten Elementen der Kirche. Quelle: Christian Bark

Der Verein hatte ursprünglich für den Herbst 2020 ein Benefizkonzert geplant. Das konnte wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Bis auf eine digitale Mitgliederversammlung hat es bisher leider keine Veranstaltungen gegeben“, berichtet Christiane Hoffmann. Denkbar wäre aber das Konzert unter freiem Himmel für den Sommer oder Herbst. In der Kirche selbst kann sich Christiane Hoffmann eine Ausstellung von Künstlern aus Rosenwinkel vorstellen, aber auch über die Sanierungsgeschichte des Gebäudes. Dazu könnte es auch eine Infotafel geben, die am Vorplatz bewundert werden kann.

Die einstige Turmbasis soll zum gepflasterten Vorplatz werden. Quelle: Christian Bark

Allgemein hat sich die Sanierung zeitlich etwas verzögert. „Das hängt sicher mit der Corona-Krise aber auch mit den inhaltlichen Abstimmungen zusammen“, sagt Christian Ruch. Alle drei Bauabschnitte sollten mal zusammen 245 000 Euro kosten, die durch Staatskirchenvertrag, Kirchgemeinde, Kirchenkreis, die Evangelische Landeskirche, den Förderkreis „Alte Kirchen“ sowie den Förderverein übernommen werden. Mittlerweile liegen die geplanten Kosten bereits bei 290 000 Euro.

„Es wird mit Sicherheit auch noch einen vierten Bauabschnitt geben“, sagt Christian Ruch. Wann der stattfinden kann, hänge aber von der entsprechenden Förderung ab. So soll der Zugang zur Kirche und zum Vorplatz barrierefrei werden. Die Zukunft des Glockengerüstes neben der Kirche wird ebenfalls noch ein Gesprächspunkt sein sowie eine eventuelle Wiedererrichtung des Turmes.

Von Christian Bark