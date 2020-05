Familien in der Corona-Krise: Wenn die Decke auf den Kopf fällt

Königsberg

Vor ein paar Minuten hat die vierjährige Wienke noch auf der Schaukel gesessen und gelacht. Jetzt möchte sie mit ihrem Bruder Juri den Platz auf der Hängematte tauschen, doch er lehnt ab. Aus heiterem Himmel fängt das Mädchen an zu weinen, rennt ins Haus und sagt dann unter Tränen: „Ich komme nie wieder raus.“

Wienkes Mutter Paula Kropius öffnet ihre Arme und ruft das Mädchen. Nichts hilft. „Wienke kann in dieser angespannten Situation noch gar nicht ihre Gefühle artikulieren, ist oft traurig oder wütend, das wechselt jetzt ganz schnell“, sagt Paula Kropius. Szenen wie diese spielen sich bei Familie Kropius in Königsberg (Gemeinde Heligengrabe) seit Mitte März häufig ab. Das gesamte Leben ist wegen der Corona-Krise auf den Kopf gestellt. „Wir sind soziale Wesen und brauchen Kontakte und Nähe zu anderen Menschen“, sagt die 34-Jährige.

Kita und Schule seit Mitte März tabu

Wienke darf seit Mitte März von heute auf morgen nicht mehr in die Kita „Kunterbunt“ in Herzsprung. Für den zehnjährigen Juri ist seitdem der Schulbesuch in Blumenthal tabu. Steinrestauratorin Paula Kropius ist selbstständig tätig, hat nach wie vor Aufträge und ist unterwegs. Nebenbei studiert sie, aber wegen Corona jetzt nur online. Marc Kropius war Chefgärtner bei der Landesgartenschau 2019 in Wittstock; sein Vertrag lief erst vor ein paar Wochen aus. Nun ist er arbeitsuchend.

Zweiklassengesellschaft wird kritisiert

„Wir sind eine Zweiklassengesellschaft, weil es systemrelevante und nicht systemrelevante Berufe gibt, darunter leiden die Kinder“, sagt Marc Kropius. „Es ist gut, dass ich mich jetzt um die Kinder kümmern kann, da haben es andere Familien viel schwerer“, sagt der 41-Jährige.

Juri freut sich wieder auf seine Freunde. Ab 25. Mai darf er drei Tage pro Woche die Grundschule in Blumenthal besuchen. Quelle: Christamaria Ruch

„Mir fehlen meine Schulfreunde. Ich habe oft keine Lust, etwas zu machen, mir ist langweilig“, sagt der zehn Jahre alte Juri. Auch das Trampolin auf dem Hof oder die Legobausteine haben längst ihren Reiz verloren. Neben der Schule fällt auch die freiwillige Feuerwehr aus. Sein sozialer Radius war acht Wochen auf seine kleine Schwester begrenzt.

Eltern können nicht Freunde, Erzieher und Lehrer ersetzen

Durch die fehlenden Kontakte zu seinen Freunden ist er niedergeschlagen und bedrückt. „Sie ärgert mich, ich ärgere sie, sie lehnt mich ab, wird schnell wütend und ist unberechenbar“, sagt Juri.

Trotz Hausaufgaben ist er nicht ausgelastet, beobachtet seine Mutter. „Es herrscht Langeweile, obwohl alles da ist. Der Abstand zwischen den Geschwistern ist wichtig, aber jetzt nicht möglich.“ Paula Kropius weiß: „Kinder müssen auch Ruhe vor ihren Eltern haben. Wir können unseren Kindern nicht Freunde, Erzieher und Lehrer ersetzen.“

Angst vor Denunziation

Ein paar Tage vor Schulschluss Mitte März stand auch das Coronavirus auf Juris Stundenplan. „Ich finde Ferien schön, aber hätte nie gedacht, dass ich jetzt so lange zu Hause bleiben muss“, sagt er. Vieles ist wegen des Coronavirus nicht möglich. „Juri ist davon genervt“, sagt sein Vater. Sämtliche Kontakte zu Schulfreunden waren gekappt. „Da war lange Zeit bei uns die Angst vor Denunziation. Es ist schlimm, wenn Kontakte unter Strafe gestellt werden“, sagt Marc Kropius. Mittlerweile sind Kontakte zu einer anderen Familie wieder erlaubt. „Das macht es jetzt leichter“, sagt Paula Kropius.

Junge und alte Menschen nicht einfach wegschließen

„Jeder von uns ist sonst den halben Tag aus dem Haus und hat seine eigene Struktur, das alles ist weggefallen“, sagt Marc Kropius. Jeder weiß, dass Sommerferien nach sechs Wochen zu Ende sind. „Doch jetzt ist es ungewiss, wie lange dieser Zustand noch dauert.“ Paula und Marc Kropius haben Verständnis für alle Maßnahmen, die die Bundesregierung wegen des Coronavirus ergriffen hat. „Aber man kann doch junge und alte Menschen nicht einfach wegschließen. Das ist bitter“, sagen sie.

Häufiger Streit als vor der Corona-Krise

Marc Kropius räumt offen ein: „Ich komme auch an meine Belastungsgrenze, es ist teilweise lauter als sonst. Es ist traurig, wenn sich beide Kinder jetzt häufiger als vor Corona streiten.“ Gleichzeitig schätzt die Familie, mehr Zeit zusammen zu haben. „Ich koche auch gern mit meinen Eltern“, sagt Juri. Seine Favoriten sind „Arme Ritter“ und „Reiche Ritter.“ Die Familie hat eine Corona-Uhr mit vier Feldern und vier Zeigern mit Namen gebastelt. „Da stellen wir jetzt ein, wer was im Haushalt oder draußen macht, das funktioniert gut“, sagt Paula Kropius.

Profifußball ist wichtiger als Kita und Schule

Die Eltern fragen sich, welchen Stellenwert Kinder in der Gesellschaft haben. Dabei denken sie auch an den Anpfiff beim Profifußball. „Diese Entscheidung kann ich überhaupt nicht verstehen, denn Kinder müssen weiterhin zu Hause bleiben. Die Prioritäten müssten doch anders gesetzt werden“, sagt Marc Kropius.

Die Familie hat eine Corona-Uhr gebastelt. Dort werden mit den Zeigern die Aufgaben für jedes Familienmitglied eingestellt. Quelle: Christamaria Ruch

Langzeitfolgen der Isolation

„In zwei bis drei Jahren sehen wir, wie sich diese Einschränkungen auf die Kinder und anderen Generationen auswirken“, sagt der Familienvater.

Juri atmet auf: „Ich darf wieder zur Schule.“ Denn ab Montag, 25. Mai, besucht er drei Tage pro Woche wieder die vierte Klasse. „Im Vordergrund stehen einfach die sozialen Kontakte, das fängt morgens mit Juris Busfahrt an“, sagen seine Eltern. „Wenn Kita und Schule wieder normal möglich wären, wäre alles gut“, sagt Paula Kropius.

Die vierjährige Wienke darf seit Mitte März nicht mehr die Kita besuchen. Ihre Eltern arbeiten nicht in systemrelevanten Berufen. Quelle: Christamaria Ruch

Alles soll so wie früher werden

„Wie soll ein vier Jahre altes Kind das alles verstehen?“, fragt Paula Kropius. Wienke darf nach wie vor nicht zurück in die Kita. Sie kann noch nicht sagen, dass ihr ihre Freunde fehlen; sie ist dann einfach nur wütend, ohne zu wissen, warum. Das Mädchen wünscht sich, ihren Geburtstag im September mit Freunden feiern zu dürfen. „Dann komme ich auch in die Vorschule und sehe meine Gruppe wieder“, sagt Wienke. Juri äußert ebenfalls einen Wunsch: „Ich möchte, dass alles so wird wie früher.“

Von Christamaria Ruch