Die eigene Firma über Jahre betrogen

Neuruppin

Die Trennung von seiner Frau und die damit einhergehenden Konsequenzen brachten einen 43-jährigen Familienvater auf die schiefe Bahn. Ab Ende April 2011 bis Oktober 2015 betrog er seinen langjährigen Arbeitgeber, die Firma Kronotex in Heiligengrabe, um mehr als 34 000 Euro.

Dafür musste sich der gelernte Holzmechaniker nun vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten. Das verurteilte den Mann wegen Betrugs in 45 Fällen zu einer Gesamtstrafe von anderthalb Jahren. Diese setzte es zur Bewährung aus. Außerdem muss er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Rundum geständig und reuig

Der Angeklagte machte reinen Tisch. „Ich gestehe die Taten.“ Wie die Richterin sagte, ist er zunächst einen geraden Weg gegangen. Er absolvierte eine Lehre und arbeitete über 20 Jahre lang bei Kronotex. 2011 trennten er und seine Frau sich, er zog aus, wollte aber nach eigenem Bekunden seinen Kindern das Elternhaus erhalten. Das kostete Geld, das der Angeklagte nicht hatte.

Rettung in Straftaten gesucht

Als vermeintliche Lösung erschien ihm ein illegaler Nebenerwerb, so die Richterin. Als stellvertretender Produktionsleiter gehörte es unter anderem zu seinem Arbeitsgebiet, Fußbodenlaminat zu Testzwecken kostenlos Firmen zu überlassen. Und zwar Firmen, die Maschinen produzieren, die die Firma Kronotex zur Herstellung ihrer Produkte braucht. I

m Tatzeitraum deklarierte er verschiedene Lieferungen als „Testverkäufe“. In Wahrheit lieferte er auf Nachfrage Paketeweise Laminat an ihm bekannte Mitarbeiter der mit Kronotex zusammenarbeitenden Firmen und bekam dafür Geld. Teilweise habe er Mitarbeiterpreise angesetzt, so der Angeklagte.

Firmenangehörige durften als sogenanntes Deputat 100 Quadratmeter Laminat für sich kaufen. So zeigte er seine Lieferungen als Deputat an. Gegenüber der Firma deklarierte er es als Testlieferung. Das Geld, das er angab, verauslagt zu haben, ließ er sich von den Abnehmern erstatten und steckte es sich in die eigene Tasche.

Seine Geschäfte sprachen sich herum

„Ich wurde angerufen, per E-Mail kontaktiert oder direkt in den Firmen angesprochen“, sagte der 43-Jährige. Dass man über ihn preiswert an Laminat kam, sprach sich herum.

Im Laufe der Zeit bekam er mehr Anfragen, darunter auch von einer Privatperson. Damit das Geschäft nicht aufflog, erfand er extra einen Firmennamen. Das kreidete ihm die Staatsanwältin als Steigerung der kriminellen Energie an.

„Er hat so lange weiter gemacht, wie es ging. Die Firma hat ihm vertraut – das hat er systematisch ausgenutzt“, sagte sie. Gegen den Angeklagten sprach aus ihrer Sicht der hohe Schaden, auf dem die Firma bis heute sitzen geblieben ist.

Außerdem schade so ein Verhalten wie das des Angeklagten nicht nur der Gemeinschaft, sondern auch dem Einzelnen. Denn bei weniger Gewinn könne eine Firma auch weniger Gratifikationen zahlen.

Ans Licht kamen die Betrügereien erst, nachdem ihm Kronotex gekündigt hat. Die Kündigung erfolgte aus anderen Gründen. Vor dem Termin beim Arbeitsgericht wurde der Angeklagte erst mit den Vorwürfen konfrontiert. Eine Durchsuchung seines geschäftlichen E-Mail-Postfachs hatte Hinweise auf seine illegalen Geschäfte gegeben.

Die ihm, wie er sagte, manch schlaflose Nacht bereitet haben. Sein umfassendes und von Reue getragenes Geständnis kam dem 43-Jährigen zugute. Ebenso wie die Tatsache, dass die Taten bald fünf Jahre zurück liegen.

Seit fünf Jahren straffrei

Diese Zeit hat er gut genutzt. „Er hat über einen langen Zeitraum gezeigt, dass er straffrei leben kann“, sagte die Staatsanwältin und beantragte eine Strafe, die noch im bewährungsfähigen Bereich liegt. Das Gericht sah diese Zeit als eine Art „Vorbewährung“, in der er sich nichts mehr hat zu Schulden kommen lassen. Es bescheinigte ihm eine positive Sozialprognose. „Er kämpft noch mit Rückschlägen, hat aber wieder festen Boden unter den Füßen.“

Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig.

Von Dagmar Simons