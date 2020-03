Feuer auf dem Lagerplatz von Swiss Krono in Heiligengrabe

Heiligengrabe

Großeinsatz in Heiligengrabe:Auf dem Holzlagerplatz von Swiss Krono in Heiligengrabe ist am Sonntag gegen 13 Uhr ein Langholzstapel in Brand geraten. Ein Mitarbeiter des Werkes entdeckte die Rauchsäule und informierte sofort die Feuerwehr.

Die Werksfeuerwehr des Unternehmens war als erstes vor Ort, später rückten noch die Feuerwehren aus Wittstock, Heiligengrabe und Neuruppin an. Etwa 50 Feuerwehrleute waren schließlich im Einsatz.

Etwa 50 Brandschützer waren im Einsatz. Sie konnten das Feuer recht schnell unter Kontrolle bringen. Zudem bauten sie einen sogenannten Hydroschild auf. Quelle: Alexander Bergenroth

Der Langholzstapel, der etwa 20 mal 10 Meter groß war, brannte da schon in voller Ausdehnung. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer aber recht schnell unter Kontrolle bringen. Zudem bauten sie einen sogenannten Hydroschild auf. Dabei handelt es sich um einen Wasserwerfer, der verhindern soll, dass eventuell wieder aufflammende Glutnester auf andere Holzstapel übergreifen. Die Werksfeuerwehr sicherte die Brandwache ab.

Die Ursache des Feuers ist noch ebenso unklar wie die Schadenshöhe.

Von MAZonline