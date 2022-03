Feuerwehren löschten Dachstuhlbrand in Wernikow

Wernikow

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Wernikow ist am Sonntagvormittag in Flammen aufgegangen. Der Brand sei gegen 10 Uhr bemerkt worden, die Feuerwehr hatten Anwohner um 10.05 Uhr alarmiert.

Zum Löschen des Brandes, kam auch die Drehleiter aus Wittstock zum Einsatz. Quelle: Feuerwehr Heiligengrabe

Wie Heiligengrabes stellvertretender Gemeindewehrführer Andreas Mäder gegenüber der MAZ berichtete, waren die Feuerwehren der Wache Nord, Heiligengrabe, Königsberg, Herzsprung, Papenbruch, Wittstock und Wernikow mit 53 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen zum Einsatzort ausgerückt.

Kein Personenschaden, Haus aber unbewohnbar

„Die Einheit in Wernikow hatte gerade Ausbildung, konnte also schnell vor Ort sein und musste nur quer über die Straße“, sagte Andreas Mäder. Das Feuer sei zunächst von innen gelöscht worden. Für die Brandbekämpfung von außen, wurde die Drehleiter aus Wittstock angefordert. Die Feuerwehren konnten den Brand und letzte Glutnester bis zum frühen Nachmittag löschen, Menschen kamen nicht zu Schaden, das Haus ist jedoch unbewohnbar.

Die Eigentümerin bewohne das Gebäude als Zweitwohnsitz und sei zunächst bei Nachbarn untergekommen. Zur Brandursache konnte Andreas Mäder am Sonntag noch nichts sagen, nur, dass das Feuer im Dachstuhl ausgebrochen sei.

Von Christian Bark