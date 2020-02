Erster Entwurf fürs Dorfgemeinschaftshaus

Zaatzke

Jetzt liegt er endlich vor – der erste Entwurf des künftigen Dorfgemeinschaftshauses in Zaatzke. Vize-Bürgermeisterin Christiane Hamelow präsentierte den Plan auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates in dieser Woche. Er stieß auf großes Interesse bei den Besuchern.

Demnach würde das künftige Dorfgemeinschaftshaus die bestehenden Räume in ihrer jetzigen Form weiter nutzen. Das heißt, es sei keine Erweiterung geplant.

Anbau für die Technik

Einen Anbau soll es aber dennoch geben – allerdings nur, um den

Das Feuerwehrgerätehaus in Zaatzke soll zu einem Dorfgemeinschaftshaus werden, wenn die Feuerwehr ihr neues Domizil direkt dahinter bezogen hat. Quelle: Björn Wagener

technischen Bereich unterzubringen. Somit stünden die jetzigen Räume komplett als Veranstaltungsräume zur Verfügung. Sie liegen nebeneinander und wären mit einer flexiblen Schiebetür getrennt. Dadurch könnte bei Bedarf auch ein großer Raum entstehen. Eine Küchenzeile ist ebenfalls vorgesehen.

Obwohl der Plan bereits eine Aussicht auf die Zukunft möglich macht, so ist Christiane Hamelow an dem Abend doch bemüht, sich bei konkreten Detailfragen zurückzuhalten.

Nicht in Stein gemeißelt

„Dieser Plan ist nicht in Stein gemeißelt“, sagt sie. Es handele sich lediglich um erste Vorstellungen, ohne Aussagen zu Kosten oder Gewerken. Die Planungen seien noch längst nicht abgeschlossen. Der Aufwand an Zeit und Geld dürfe nicht unterschätzt werden. Die Gemeinde wolle sich zudem um Fördermittel bemühen. Es sei davon auszugehen, dass in diesem Jahr die Vorbereitungen so weit gedeihen werden, dass im kommenden Jahr ein Bauantrag gestellt werden kann.

Das Projekt Dorfgemeinschaftshaus kann ohnehin erst dann Konturen annehmen, wenn die Feuerwehr dort ausgezogen und ihr neues Domizil direkt dahinter bezogen hat.

Seit Mai 2019 wird gebaut

Der Bau des künftigen Hauses für die Feuerwehr läuft seit Anfang

Das künftige Feuerwehrgerätehaus in Zaatzke ist noch im Bau. Quelle: Björn Wagener

Mai 2019 und biegt inzwischen auf die Zielgerade ein. Momentan läuft der Innenausbau. Es fehlen einige Türen, und die Ausstattung muss noch ergänzt werden. Auch stünden noch einige Abnahmen aus. In dem neuen Haus werden künftig ein Tanklöschfahrzeug und ein Gerätewagen für die Technische Hilfeleistung untergebracht. Außerdem gibt es einen Schulungsraum.

Das Ganze kostet 850.000 Euro. 445.500 Euro davon kommen aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes Brandenburg. Die damalige Innenstaatssekretärin Katrin Lange überreichte den Fördermittelscheck Anfang November 2018.

Übergabe etwa Ende Juni

Bis etwa Ende Juni soll das Haus mit einer feierlichen Veranstaltung seiner Bestimmung übergeben werden, teilt Bürgermeister Holger Kippenhahn dazu mit. Dann solle auch Katrin Lange, heute Finanzministerin, ebenfalls wieder begrüßt werden.

Von Björn Wagener