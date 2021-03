Blandikow/Jabel

Schlechtes Wetter gibt es nicht. Das bewiesen am Sonnabendvormittag die Einwohner in Blandikow und Jabel. Beim Frühjahrsputz trotzten die Bürger dem Regen und beseitigten die Hinterlassenschaften des Winters.

Gegen 9 Uhr zieht Jörg Meusburger noch die Stirn in Falten. Der Ortsvorsteher in Blandikow wartet auf dem Hof der Dörbbtenne und blickt in Richtung Dorfstraße. „Ob heute jemand kommt?“, fragt Meusburger. Längst hat der Himmel seine Schleusen geöffnet; neben dem Regen schleicht Wind um die Häuser. Doch dann ist kein Halten mehr. Im Minutentakt trudeln Frauen und Männer am Treffpunkt ein.

Regenkleidung beim Frühjahrsputz in Blandikow und Jabel

Neben Harken und Besen gehört Regenkleidung zur Grundausstattung. Die Truppe macht sich gegenseitig Mut und schickt flotte Sprüche hin und her. „Der Frühjahrsputz läuft unter Corona-Bedingungen, also Knutschen und Drücken ist nicht erlaubt“, sagt Jörg Meusburger. Damit mischt schon mal die gute Laune beim freiwilligen Einsatz für das Dorfbild mit. Meusburger gibt die Marschrichtung vor, zählt die Einsatzorte auf und dann tummeln sich die Bürger in ganz kleinen Gruppen.

Winter adé: Mit Schwung packten die Einwohner am Sonnabend beim Frühjahrsputz in Blandikow und Jabel an. Auch Ina Schwarz pfiff auf das Regenwetter und machte mit. Quelle: Christamaria Ruch

Dörbbtenne in Blandikow steht schon lange wegen Corona leer

Simone Rau nimmt mit zwei weiteren Frauen die Dörbbtenne unter ihre Fittiche. „Hier steht schon lange alles still, wegen Corona findet nichts statt“, sagt Rau. Dennoch rücken sie mit Eimer und Lappen dem Hauch vom Schmutz zuleibe. Simone Rau kennt alle Ecken der Dörbbtenne, denn sie ist dort regelmäßig für die Sauberkeit zuständig. „Ich habe hier schon lange nicht mehr geputzt“, sagt sie.

Stühlerücken in der Dörbtenne: Simone Rau packt beim Frühjahrsputz in Blandikow an. Quelle: Christamaria Ruch

Viele Ecken in Blandikow werden auf Frühjahr getrimmt

Auch das Außengelände der Dörbbtenne, der Friedhof und die Kirche stehen auf dem Zettel. „Hinter der Tenne reißen wir einen alten Zaun ab“, sagt Jörg Meusburger. Auf dem Friedhof werden Gehölze versetzt, Unebenheiten ausgeglichen oder Laub geharkt. An der Kirche frisieren Frauen und Männer die Linden und schneiden die Wasserschösslinge am Stamm ab. Bernd Bartel greift zur Motorsäge, während Ina Schwarz harkt und die Zweige einsammelt.

Bernd Bartel schmeißt die Motorsäge auf dem Kirchplatz in Blandikow an und entfernt Triebe an den Linden. Quelle: Christamaria Ruch

Ortsvorsteher in Jabel kann sich auf seine Einwohner verlassen

Auch in Jabel kann sich Ortsvorsteher Fred Wehland auf seine Einwohner verlassen. Das Herbstlaub in der Dorfmitte hat keine Chance. Auf Abstand harken die Frauen und Männer alles zusammen. Mit dem vier Jahre alten Theo Mayer und seinem elfjährigen Bruder Lorenz Mayer mischt der Nachwuchs mit. Mario Suske schaufelt das Laub auf einen Hänger. Dann rückt die Truppe weiter zum Friedhof und geht in gleicher Weise vor.

Am Friedhof in Jabel wird der Winter ausgekehrt. Quelle: Christamaria Ruch

Viele Hände, schnelles Ende

„Am Dorfgemeinschaftshaus waren wir schon“, sagt Tobias Bröcker. „Viele Hände, schnelles Ende“, ist das Motto von Dirk Lück. „Wenn etwas ansteht, funktioniert das und die Leute machen mit“, sagt Fred Wehland mit einem Lächeln. Am Ende gibt es für alle Bockwurst – coronabedingt nimmt sie jeder mit nach Hause. Pünktlich zum Feierabend hat auch die Sonne in Blandikow und Jabel ausgeschlafen.

Von Christamaria Ruch