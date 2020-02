In Grabow bei Heiligengrabe wird an ein schreckliches Ereignis erinnert: Vor genau 75 Jahren, am 22. Februar 1945, wurde das kleine Dorf im Norden Brandenburgs mit mehr als 100 Bomben angegriffen. Was der Grund dafür war, darüber wird bis heute spekuliert. 19 Tote und viele Verletzte waren die Folge dieses Bombardements kurz vor Kriegsende. Heute gibt es so gut wie keine Zeitzeugen mehr. Dennoch lebt das Gedenken.