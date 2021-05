Horst

Der Schulsteig zwischen Dahlhausen und Horst darf ab sofort nur noch auf eigene Gefahr betreten werden. Das geht aus einem Schild hervor, das die Gemeinde Heiligengrabe jetzt am Beginn des Weges aus Richtung Dahlhausen aufgestellt hat. Ein Kiesberg mitten auf dem Weg unterstreicht das Anliegen der Verwaltung. Der Schulsteig führt zum Landschaftspark in Horst.

„Aus Sicherheitsgründen haben wir uns für diese Maßnahme entschieden“, sagt Heiligengrabes Bauamtsleiterin Verena Bieder auf MAZ-Anfrage. In diesem Zuge gab es auch eine Abstimmung mit dem Ortsbeirat in Blumenthal, so Bieder.

Schulsteig zwischen Dahlhausen und Horst wird zur Gefahr

In den Eschen entlang des Schulsteiges befindet sich Totholz; außerdem steht dort ein Baum schief. „Wir können an dieser Stelle nicht mit der Hebebühne arbeiten, weder vom Schulsteig noch vom angrenzenden Acker aus. Deshalb können wir dort niemand mehr guten Gewissens entlanggehen lassen“, sagt Verena Bieder.

Dieser Entscheidung gingen eine Begehung durch den Bauhof der Gemeinde Heiligengrabe und Hinweise der Familie von Lewinski aus Horst voraus.

Für die Baumpflegemaßnahmen kommt an dieser Stelle nur eine manuelle Unterhaltung in Frage. Wann diese Arbeiten beginnen, ist derzeit völlig offen. „Wir wägen die Pflegearbeiten innerhalb aller Ortsteile ab“, sagt Verena Bieder. Wege innerhalb der Ortslagen haben Vorrang vor Wegen in Randlagen; letzteres trifft auf den vorliegenden Fall zu.

Zeitpunkt der Wegesanierung und Baumpflegearbeiten ist offen

Neben der Baumpflege entlang des Schulsteiges steht auch die Sanierung des Weges zur Diskussion. „Die Kosten für diese Wegesanierung sind offen“, sagt die Bauamtsleiterin. Die Beschaffenheit dieses Plattenweges veränderte sich im Laufe der Jahrzehnte. Dies hängt auch mit dem Wachstum der Eschen zusammen. Ihre Wurzeln sind inzwischen soweit ausgeprägt, dass sie die Platten immer weiter anheben und zur Stolpergefahr werden.

Sturm zog vergangenes Jahr durch Horst

Die Eschen sind im August vergangenen Jahres durch ein Unwetter mit Sturm und Regen in Mitleidenschaft gezogen worden. Damals hinterließ der Sturm rund um Horst eine Spur der Verwüstung. Allein im fünf Hektar großen Landschaftspark fielen acht große und mitunter Jahrhunderte alte Laubbäume durch Windwurf und Windbruch um.

Parkeigentümer Felix von Lewinski stellte unmittelbar nach dem Sturm Schilder an den Zugängen zum Areal auf. Auch dort geht hervor, dass das Betreten aus Sicherheitsgründen seitdem auf eigene Gefahr erfolgt.

Von Christamaria Ruch