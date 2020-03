Gehwegneubau in Papenbruch: Bis Mai ist alles fertig

Papenbruch

Seit mehr als einer Woche sind die Bauarbeiter nach Papenbruch zurück gekehrt. Der Gehwegneubau geht damit in die finale Phase. Seit Ende Dezember ruhten die Arbeiten witterungsbedingt. Bis Ende Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Anschluss bis zum Spielplatz

Wer jetzt aus Richtung Blandikow durch den Ort fährt, muss im Bereich Spielplatz und beim Abbiegen in die Straße nach Liebenthal besonders aufpassen. „Der Gehweg wird jetzt angeschlossen bis zum Spielplatz“, sagt Arno Beck vom Bauamt der Gemeinde Heiligengrabe.

Schotter und Sand

Die Baufahrzeuge des Kyritzer Unternehmens Straßen- und Tiefbau Baatz sind gerade in dem Kurvenabschnitt im Einsatz, laden Schotter und Sand ab. Bis zu drei Bauarbeiter sind dort im Einsatz. Hans-Jürgen Riep nimmt im Bagger Platz, die Schaufel frisst sich in den Boden und schiebt den Untergrund glatt. Die Zufahrt vom Spielplatz zur Dorfstraße misst neun Meter Breite und ermöglicht später ausreichend Platz zum Herein- und Herausfahren in diesem Kurvenabschnitt.

Der Gehwegneubau in Papenbruch geht zügig voran. Bis Ende Mai sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Quelle: Christamaria Ruch

„Wir koffern den Boden 65 Zentimeter tief aus“, sagt Hans-Jürgen Riep. Mit den drei Schichten Frostschutz, Schotter und Pflastersand wird die Grundlage für das Verlegen der Pflastersteine gelegt.

Gefahren werden entschärft – Gehweg wird zum Heideweg verlängert

Der letzte Bauabschnitt umfasst die Verlängerung des Gehwegs im Übergangsbereich zum Heideweg. Ein Gehweg fehlte dort bislang. Nun entsteht dieser auf öffentlichem Grund. Der Ortsbeirat und die Einwohner hatten immer wieder auf die Probleme in diesem Bereich hingewiesen. Vor allem Schulkinder aus dem Heideweg sind den Gefahren des Straßenverkehrs dort bisher schutzlos ausgesetzt.

Papenbrucher bewiesen langen Atem

Seit 1991 bemühte sch Papenbruch um den Gehwegneubau. Anfang April vergangenen Jahres begannen die Arbeiten. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme umfassen 443 000 Euro. Die Gemeinde Heiligengrabe, das Land Brandenburg sowie der Landkreis Ostprignitz-Ruppin stellen die Mittel bereit. Außerdem beteiligen sich die Einwohner an der Maßnahme. Sie tragen die Kosten für den Bau der Zufahrten und Zuwege zu ihren Grundstücken. Straßenausbaubeiträge werden hingegen nicht mehr von den Bürgern erhoben. Der Brandenburger Landtag hatte diese im Juni rückwirkend zum 1. Januar 2019 abgeschafft.

Von Christamaria Ruch