Heiligengrabe

Die zwei Grundschulen in der Gemeinde Heiligengrabe sollen mit mobilen Endgeräten für den Distanzunterricht ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um 63 Exemplare. Sie sollen als Leihgabe an Schüler in den Bildungseinrichtungen in Blumenthal und Heiligengrabe ausgegeben werden.

Dafür hat die Gemeinde Heiligengrabe 26.320 Euro vorgesehen. Fördermittel in Höhe von 24.000 Euro stehen über die Richtlinie Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte des Brandenburger Bildungsministeriums bereit. Hinzu kommen Eigenmittel der Kommune in Höhe von 2320 Euro. Diese sollen über eine außerplanmäßige Auszahlung auf den Weg gebracht werden.

Mobile Endgeräte für Grundschulen in Heiligengrabe und Blumenthal

Bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstabend in Heiligengrabe empfahlen die Ausschussmitglieder diesen außerplanmäßigen Aufwand. Nun sind die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung am 7. Dezember in Heiligengrabe am Zuge und müssen dafür noch grünes Licht geben.

„Dabei handelt es sich nicht um den Digitalpakt Schule, sondern um ein extra Programm“, sagte Holger Kippenhahn, der Ausschussvorsitzende und Bürgermeister, bei der Sitzung. Die Nadelbachgrundschule in Heiligengrabe und die Kleine Grundschule in Blumenthal sollen mit Hilfe der mobilen Endgeräte für den digitalen Unterricht besser gewappnet werden.

63 mobile Endgeräte mit Fördermitteln angeschafft, Eigenanteil der Gemeinde Heiligengrabe muss noch bewilligt werden

Die mobilen Endgeräte sind bereits eingetroffen. 32 Exemplare gehen an die Bildungseinrichtung in Heiligengrabe und 31 an die Schule in Blumenthal. Dabei geht es auch um die Lagerung dieser technischen Geräte. „Wir müssen sichere Orte für die Aufbewahrung schaffen“, sagte Holger Kippenhahn.

Die mobilen Endgeräte sollen laut Hauptamtsleiterin Christiane Hamelow an Schüler ab Klassenstufe 4 ausgeliehen werden. Die Endgeräte verfügen über eine Grundsoftware und sind damit noch nicht für den Unterricht einsatzbereit.

Ausleihe der mobilen Endgeräte an Grundschüler wird vor Ort in Blumenthal und Heiligengrabe geklärt

Die Lehrer in den Grundschulen nehmen die Feineinstellungen an der Technik vor, dann können die mobilen Endgeräte genutzt werden, so Christiane Hamelow. Der genaue Zeitpunkt steht dafür noch nicht fest. „Die Ausleihe wird nach Bedarf geregelt“, sagt sie. Als Bedarfsfall zählt etwa ein Lockdown, der den Präsenzunterricht außer Kraft setzt. Damit wird den Schülern die Teilnahme am Distanzunterricht ermöglicht.

Präsenzpflicht an den Brandenburger Schuler zum 24. November aufgehoben

Die Eintrittskarte für das digitale Lernen sind ein Internetzugang und geeignete Geräte wie Rechner oder Laptop. Mit dieser Hilfe können sich die Schüler zum Distanzunterricht anmelden und ihre Aufgaben absolvieren. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Corona-Lage gewinnt der digitale Unterricht neue Aktualität.

Denn das Brandenburger Bildungsministerium hat die Präsenzpflicht an den Schulen mit Wirkung ab Montag, 29. November, aufgehoben. Dabei bleibt die Schulpflicht jedoch bestehen und verpflichtet zur Teilnahme am Unterricht. Wie die Schüler vor diesem Hintergrund nun lernen sollen, stellt alle Beteiligten in den Schulen wieder vor eine große Herausforderung.

Von Christamaria Ruch