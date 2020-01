Gemeinde lädt wieder zum Neujahrsempfang

Heiligengrabe

Was ist im vergangenen Jahr alles geschehen und wie wird es im neuen Jahr weitergehen? Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Heiligengrabe wird diesen und weiteren Fragen auf den Grund gegangen. Zum Festakt in die Turnhalle der Heiligengraber Nadelbach-Grundschule lädt die Gemeinde für Freitag, 17. Januar, ab 14.30 Uhr. „Jeder Bürger ist willkommen“, sagt Bürgermeister Holger Kippenhahn. Aus diesem Grund versende die Gemeinde bewusst keine persönlichen Einladungen. „Dann fühlt sich auch niemand auf den Schlips getreten“, so Holger Kippenhahn weiter.

Zum nunmehr elften Mal finde der Empfang nun statt. „Das ist schon eine Symbolik für die Gemeinde, was den Start ins neue Jahr angeht“, sagt Holger Kippenhahn. Symbolisch seien auch die Ehrungen besonders engagierter Bürger in und für die Gemeinde. Dafür gibt es bereits viele Vorschläge. „Wir werden in den kommenden Tagen entscheiden, welchen wir dabei berücksichtigen“, kündigt der Bürgermeister an.

Beim Empfang werden wieder Engagierte geehrt. Quelle: Christian Bark

Das Kulturprogramm wird in diesem Jahr erstmals die Nadelbach-Grundschule selbst bestreiten. musikalische Unterstützung erhalten die Schüler und Lehrer durch das Wittstocker Saxofon-Quartett.

Schüler versorgen die Besucher

Für Speisen und Getränke sorgen derweil wieder die Schulsozialarbeiter und Schüler der beiden Grundschulen aus Heiligengrabe und Blumenthal. „Die Einnahmen fließen abermals in die Projekte der Schulsozialarbeiter“, so Kippenhahn.

Die Besucher erwartet wieder ein buntes Programm. Quelle: Christian Bark

Über die Uhrzeit ist dem Bürgermeister zufolge schon in der Vergangenheit viel diskutiert worden, da diese für Berufstätige oft ungünstig liegen würde. Auf der anderen Seite gebe es viel Zuspruch von älteren Besuchern für eine Nachmittagsveranstaltung. „Die Resonanz hat uns bisher immer Recht gegeben, den Empfang nicht in den Abend hinein zu verlegen“, so der Bürgermeister.

Von Christian Bark