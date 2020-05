Covid-19: Bürger der Gemeinde Heiligengrabe erzählen Krisengeschichten

Blumenthal

Mit einem Aufruf an alle Bürger der Gemeinde Heiligengrabe starten die Dorfkümmerin aus Blumenthal und die beiden Schulsozialarbeiterinnen der Gemeinde eine Aktion in der Corona-Krise. Dabei werden Geschichten gesucht, die das Leben schreibt.

„Menschen erleben immer wieder besondere Situationen, die sich aus dieser Krise entwickelt haben“, sagt Dorfkümmerin Deniz Öz. Damit diese Erlebnisse nicht in Vergessenheit geraten, ist es gut, wenn sie festgehalten werden. „Wir haben vor zwei Wochen das erste Mal darüber gesprochen, dass wir solche Geschichten sammeln möchten“, erinnert sich Sozialarbeiterin Nadine Klöhn.

Geschichten aus der Corona-Krise sollen nicht vergessen werden

„Es ist schön, wenn viele Bürger der Gemeinde mitmachen“, sagt Sozialarbeiterin Madlen Striegler. Egal ob es sich dabei um bewegende, berührende oder amüsante Situationen handelt, sie alle sollen vor dem Vergessen bewahrt werden. Deniz Öz zählt eine Begebenheit auf, die als Geschichte in Frage kommt. Da ist eine Frau, die noch alte Bettwäsche mit eingesticktem Monogramm besitzt. Sie spendet die Stoffe, damit daraus Gesichtsmasken entstehen. Am Ende hält diese Frau einen Mund-Nasen-Schutz in der Hand, der das Monogramm ihrer Bettwäsche trägt. „Obwohl sie an diesen Stoffen hängt, hat sie sie für die gute Sache gespendet“, sagt Öz.

Jede Geschichte wird veröffentlicht

„Wir möchten auch wissen, ob sich jetzt die Sichtweisen auf das Leben geändert haben“, sagt die Dorfkümmerin. Jeder, der eine Geschichte parat hat, kann bei dieser Aktion mitmachen. Jeden Monat soll eine Geschichte im Amtsblatt der Gemeinde Heiligengrabe veröffentlicht werden. „Im Ausnahmefall besuchen wir auch die Bürger und schreiben ihre Geschichte auf“, sagt Deniz Öz. Damit möchten die drei Frauen vor allem den älteren Bürgern entgegen kommen.

Die Geschichten in der Corona-Krise werden bei der Dorfkümmerin in Blumenthal gesammelt. Sie können dorthin per Brief an das Bürgerhaus Blumenthal, Straße der Einheit 34 in 16909 Blumenthal geschickt, per Email kuemmerin-blumenthal@t-online.de oder telefonisch unter 033984/50 98 99 mitgeteilt werden oder per WhatsApp an Madlen Striegler 0152/26 83 26 99 oder Nadine Klöhn 0175/1 96 77 47.

Von Christamaria Ruch