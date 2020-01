Heiligengrabe

Im vergangenen Jahr hatte es bezüglich der Einwohnerentwicklung sogar einen kleinen Lichtblick in der Gemeinde Heiligengrabe gegeben. Zum Jahreswechsel 2018/2019 lebten in der Gemeinde 4452 Einwohner, zwölf mehr als im Jahr zuvor. Nun, zum Jahreswechsel 2019/2020, hat die Gemeinde wieder etwas an Einwohnern verloren – aktueller Bevölkerungsstand: 4414 Bürger mit Hauptsitz in der Gemeinde.

Für Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn ist das mit Blick auf die vorangegangenen Jahre aber kein Drama. „Die Zahlen haben sich stabilisiert. Die Gesamtbevölkerungszahl pegelt sich um die 4400 Einwohner ein“, sagt er. Bedeutende Verluste oder Zugewinne konnte keiner der 17 Orts- und Gemeindeteile für sich verzeichnen.

Holger Kippenhahn ist Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe. Quelle: Christian Bark

„Die Änderungen sind überall ähnlich“, sagt der Bürgermeister. Auffällig sei sicher, dass die Rückgänge in den letzten zehn Jahren sich insbesondere auf die vom Gewerbepark weiter entfernten Ortschaften wie Wernikow, Maulbeerwalde, Blandikow und Papenbruch konzentrierten. Zumindest die drei Erstgenannten konnten gegenüber dem Vorjahr aber minimal an Einwohnern dazugewinnen. Papenbruch hat sechs Einwohner verloren.

23 Bewohner weniger im Ortsteil Heiligengrabe

Langfristig gesehen hatten Holger Kippenhahn zufolge Grabow und Liebenthal haben sogar mehr Einwohner. Zaatzke, Jabel und Heiligengrabe seien relativ stabil. Bis auf Jabel haben jedoch alle genannten Ortsteile im Vorjahr minimal an Einwohnern verloren. 23 Einwohner weniger verzeichnet der nach wie vor größte Ortsteil, Heiligen­grabe. Dort leben nun 822 Einwohner.

In Herzsprung ist nicht nur die Kita gut ausgelastet, der Ortsteil verzeichnet auch ein leichtes Bevölkerungsplus. Quelle: Christamaria Ruch

Das größte Plus mit acht Einwohnern mehr als noch zum Jahreswechsel 2018/19 kann Herzsprung verzeichnen. Dort leben mit derzeit 266 Einwohner. Als Ursachen für die Entwicklung insgesamt nennt Holger Kippenhahn die soziale und demografische Lage in Brandenburg und Deutschland. Wie in den Vorjahren spiele aber immer auch die hohe Sterberate eine Rolle.

Daneben haben sich viele Ortsteile, wie etwa Zaatzke, zu attraktiven Bauplätzen für junge Familien entwickelt. „Gut ausgebaute und ausgestattete öffentliche Einrichtungen wie Kitas, Schule, Gemeindehäuser und Sportanlagen können Bewohner langfristig halten und sogar neue anlocken“, sagt Holger Kippenhahn.

Das Einwohnermeldeamt der Gemeinde Heiligengrabe hat die aktuellen Zahlen geliefert. Quelle: Christian Bark

In dem Zusammenhang nennt der Bürgermeister auch vorangetriebene Straßensanierungs- und Wohnungsbauprogramme. Eine starke Wirtschaftsförderung und soziale Projekte wie die Dorfkümmerin seien weitere wichtige Aspekte.

Laut statistischem Landesamt Berlin-Brandenburg hatte Heiligengrabe zum Jahreswechsel 2018/2019 noch nicht einmal 4400 Einwohner. Grund dafür ist dort eine andere und spätere Berechnung der Zahlen, wie ein Mitarbeiter berichtete.

Von Christian Bark