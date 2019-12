Abgeordnete werden digital benachrichtigt

Heiligengrabe

Die Heiligengraber Gemeindevertreter werden es künftig mit weniger Papier zu tun bekommen. Denn die Verwaltung plant, die über anstehende Sitzungen, Tagesordnungspunkte und entsprechende Sachverhalte digital beziehungsweise in elektronischer Form zu informieren. Dazu werden auch Änderungen in der Geschäftsordnung notwendig, über die die Abgeordneten auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung abstimmen mussten.

„Erfolgte die Einberufung der Gemeindevertreter zu den Sitzungen vorher noch per Post, wird das nun elektronisch geschehen“, erklärte Heiligengrabes Bürgermeister, Holger Kippenhahn. Zwar sollten die Einladungen zusätzlich noch in Papierform verschickt werden, als Fristtermin gelte jedoch die digitale Zurverfügungstellung. Beschlussvorlagen und Anhänge könnten die Abgeordneten im Ratsinformationssystem einsehen. Im für alle zugänglichen Bürgerinformationssystem auf der Webseite der Gemeinde können dem Bürgermeister zufolge bereits seit einiger Zeit Tagesordnungen, Beschlussvorlagen und Anlagen, zumindest für den öffentlichen Teil der Ortsbeirats-, Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen eingesehen werden.

Skepsis bei einigen Abgeordneten

Auch in Zeiten der Digitalisierung haben die Abgeordneten aber die Pflicht, Informationen, die die nichtöffentlichen Teile der Sitzung betreffen, Dritten nicht zugänglich zu machen. „Im Internetcafé sollte also keiner sein Notebook mit vertraulichen Informationen für jedermann offen einsehbar stehen lassen“, nannte Holger Kippenhahn ein Beispiel. Anfragen und Tagesordnungspunkte könnten Fraktionen und Abgeordnete entweder über das Ratsinformationssystem oder per Email an die Verwaltung stellen.

Mit der neuen digitalen Übermittlung konnte sich auch auf dieser Sitzung nicht jeder Abgeordnete so recht anfreunden. So forderte der Gemeindevertreter Ulf Bumke im Namen seiner Fraktion, weiterhin alle wichtigen Unterlagen auch in Papierform zur Verfügung zu stellen. „Die Verwaltung will nur Geld sparen und ich muss mir das zuhause alles ausdrucken“, kritisierte er. Auch andere Gemeindevertreter äußerten Skepsis über das Vorgehen.

Der Vorsitzende der Gemeindevertreterversammlung, Hans-Heinrich Grünhagen, bemerkte, dass wichtige Einladungen und Informationen zumindest per Email statt nur über den Ratsinformationsdienst übermittelt werden sollten. Er zeigte Verständnis für die Bedenken einzelner Abgeordneter. „Wenn es gar nicht funktionieren sollte, müssen wir nochmal darüber sprechen“, sagte er. Letztlich wurde die Änderung der Geschäftsordnung mehrheitlich von den Gemeindevertretern angenommen. Es gab vier Gegenstimmen und eine Enthaltung.

Von Christian Bark