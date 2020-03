Pflanzaktion: Schüler helfen bei Forstumbau

Heiligengrabe

Schüler der Gemeinschaftsschule im Kloster Stift in Heiligengrabe haben kürzlich eine ehemalige Waldfläche des Stiftswaldes an zwei Tagen zum Teil wieder aufgeforstet. In die Erde kamen rund 850 Exemplare außergewöhnlicher Baumarten: Atlaszeder, Flaumeiche, Zerreiche, Speierling, Elsbeere und Küstentanne. Wert: 1700 Euro. Forstassessor Yves Kokott leitete die Kinder der Klassen 7 bis 10 an und lobt ihre Arbeitsweise. „Sie arbeiteten sehr gut und verantwortungsbewusst.“

Pflanzaktion als Experiment

Diese Pflanzaktion ist gleichzeitig ein Experiment. Denn das Areal gilt als Versuchsfläche. Es geht darum, herauszufinden, welche

Forstassessor Yves Kokott (r.) leitete die Schüler bei der Aktion an. Quelle: Privat

Baumarten in Zukunft mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen am besten zurechtkommen. Die genannten Arten seien resistenter gegenüber extremen Wetterlagen. Wie sie sich aber genau verhalten, soll auf diesem Versuchsfeld beobachtet werden, um daraus Schlüsse für die Waldwirtschaft der Zukunft zu ziehen, wie Yves Kokott sagt.

Die neuen Baumarten sollen nicht nur der ökonomischen Sicherheit dienen, sondern haben auch einen hohen ökologischen Wert für Wald. So sei der Speierling etwa eine einheimische „Baum-Rarität“; ähnlich wie die Atlaszeder, die als gefährdete Art gelte, so Kokott.

Angestammte Baumarten sind anfällig

Die Zeit für den Waldumbau drängt. Die bisher dominierenden

Forstassessor Yves Kokott vor dem Areal, das die Schüler zum Teil aufforsteten. Quelle: Björn Wagener

Arten wie Kiefer, Fichte, Buche, Birke oder auch Eiche zeigten „besorgniserregende Vitalitätsschwächen“, wenn es darum geht, Stürme, Hitze, Trockenheit, Brände und Schädlingsbefall zu überstehen. So sorgte der Borkenkäfer bereits für immense Probleme. Befallene Waldstücke können oft nur noch gerodet werden. Das galt auch für die einst mit Fichten bewachsene Fläche, auf der die Schüler nun aktiv wurden.

Von dieser schwierigen Entwicklung bleibt der gesamte Stiftswald des Klosters in Heiligengrabe nicht verschont. Er ist rund 1800 Hektar groß und wird von der Kiefer dominiert, die auf knapp 1360 Hektar wächst. Die restlichen Flächen teilen sich viele verschiedene Arten wie Fichte, Buche, Lärche, Douglasie, Birke, Eiche und andere.

Kahle Flächen auf knapp 22 Hektar

Inzwischen entstanden viele kahle Flächen. Sie umfassen insgesamt fast 22 Hektar. „Wir stehen jetzt vor einer riesigen Aufgabe, unseren Wald zu erhalten und für die Zukunft zu stabilisieren. Das bedeutet, dass wir jede Chance zu Verjüngung des Waldes nutzen müssen“, sagt Yves Kokott.

Die Kinder und Jugendlichen bepflanzten etwa 0,3 Hektar des einen Hektar großen Versuchsfeldes. Was sie nicht schafften, wird nun von professionellen Pflanzern zu Ende gebracht. Auf den restlichen Kahlflächen im Stiftswald sollen „normale einheimische Baumarten“ gepflanzt werden.

Aufforsten ist teuer

Das Aufforsten gehöre neben dem Wegebau zu den teuersten Maßnahmen in der Waldbewirtschaftung. Flächen müssen vorbereitet, Pflanzen gekauft und in die Erde gebracht werden. All das ist mit viel Aufwand und Kosten verbunden.

Dass es auf diesem Weg gelungen ist, Schüler mit einzubinden, freut Kokott besonders. Für die Schule „passte es“ ebenfalls, „weil wir auch die Bewegung ’Fridays for Future’ unterstützen“, sagt Gunar Rihn, der die Gesamtleitung des Trägervereins Brausebauch der Gemeinschaftsschule inne hat.

Bewusstsein für Achtsamkeit schaffen

Das Bewusstsein für Achtsamkeit solle bei den Schülern gefördert werden. „Hier war es schön, etwas Praktisches zu machen.“ Außerdem lobt Gunar Rihn die „sehr angenehme Zusammenarbeit“ mit der Forst. „Uns ist eine Kooperationen mit Schulen vor Ort sehr wichtig“, entgegnet Yves Kokott.

Damit baut die Gemeinschaftsschule ihre seit zwölf Jahren bestehende Kooperation mit dem Kloster Stift weiter aus. In den vergangenen Jahren ging es da bereits um Projekte wie Theater mit einer polnischen Schule; die Nutzung von Gebäuden oder Vorträge zur Pädagogik.

Von Björn Wagener