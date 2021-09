Grabow

Was ist denn nun eigentlich die Anastasia-Bewegung? Wie rechtsextrem ist das „Goldene Grabow“? Und wie soll man mit den völkischen Siedlern in dem Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe umgehen, die es hier seit einigen Jahren gibt? Das sind Fragen, welche die Menschen nicht nur im Ort, sondern in der ganzen Region schon seit langem umtreiben. Medial hat die Siedlung in den vergangenen Jahren sogar bundesweit Aufmerksamkeit erregt.

Zweite Anlauf für die Veranstaltung in Grabow

Am Mittwoch gab es nun den zweiten Anlauf für einen Informationsabend in dem Ort. Vor einer Woche hatte die Veranstaltung abgebrochen werden müssen – der gewählte Veranstaltungsort war so voll mit Leuten, dass die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. So vertagte man sich um eine Woche.

Es gab etwa zwei Stunden lang geballte Information und eine durchaus kontroverse Diskussion. Veranstalter war die Gemeinde Heiligengrabe, für die Bürgermeister Holger Kippenhahn und mit Hans-Heinrich Grünhagen auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung auf dem Podium saßen.

115 Besucher aus dem Raum Heiligengrabe und Pritzwalk

Diesmal ist man in die größere Sporthalle im Ort gegangen. 115 Besucher nahmen nach Angaben von Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn teil. Sie kamen aus der Gemeinde Heiligengrabe, aber auch in großer Zahl aus Pritzwalk und Umgebung. Dem SV Grabow/Blumenthal dankte Kippenhahn, dass die Halle zur Verfügung stand.

Kippenhahn betonte, dies sei „eine Informationsveranstaltung, keine Streitveranstaltung“. Die Gemeindevertretung habe sich mit dem Problem befasst. „Bei allen unterschiedlichen Meinungen gab es eine Einigkeit: Wir müssen den Bürgern die Möglichkeit geben, sich zu informieren und die Argumente fair miteinander auszutragen“, sagte er. „Ich denke, dass alle mit der Grundüberzeugung, mit der sie hier reingegangen sind, auch wieder rausgehen werden.“

Kamera- und Filmaufnahmen waren nicht zugelassen – man erhoffte sich so, dass sich die Menschen ungezwungener äußern.

Die Moderation übernahm Thomas Weidlich vom mobilen Beratungsteam in Neuruppin. Auch er bat um eine „sachliche und friedliche Diskussion“.

Historische Details über die völkische Bewegung

Den historischen Vortrag hielt Laura Schenderlein, ebenfalls vom mobilen Beratungsteam, die sich seit ihrer Magisterarbeit 2014 wissenschaftlich mit völkischen Siedlungsbewegungen auseinandersetzt und daher einen detailliert historischen Überblick über deren Wurzeln und Entstehung geben konnte. „Demokratiefeindliche Fabelwelten – Erscheinungsformen völkischer Ideologie im ländlichen Raum“ war ihr Vortrag betitelt, den sie zu einem guten Teil schon vor einer Woche gehalten hatte.

Laura Schenderlein legte zwar umfänglich dar, dass die Anastasia-Bewegung anschlussfähig sei für die völkische Bewegung, weil es viele Parallelen gebe. Sie arbeitete heraus, dass es dabei um Abgrenzung geht, dass Homophobie, Antisemitismus und Rassismus feste Bestandteile dieser Anschauung seien.

Vorsicht bei der Einstufung der Anastasia-Bewegung

Mit der Einstufung als rechtsextrem war sie dennoch vorsichtig. Denn völkische Ideen existieren nach ihren Ausführungen unabhängig von Faschismus und Nationalsozialismus – sie waren schlicht vorher da und wurden dann von den Nazis aufgesogen. Es gebe in den Anschauungen der Anastasia-Leute „faschistische Elemente“, erklärte sie dann wieder und stellte den esoterischen Aspekt heraus.

Und: Die alten Gedanken von Blut und Boden seien gleich geblieben: „Es geht darum, auf der Scholle der Väter und Mütter eine neue Form des Deutschtums zu begründen.“ Niedersachsen ist das erste Bundesland, in dem die völkische Szene vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird. In Brandenburg wird derlei zurzeit auch erwogen.

Von Grabow aus Vernetzung in die rechtsextreme Szene

Schließlich macht Laura Schenderlein klar, dass es aus Grabow heraus eine Vernetzung in die rechtsextreme Szene gibt und nannte dafür Beispiele, ohne Namen zu nennen – das war vor der Veranstaltung so vereinbart worden. Etwa als es um eine rechtsextrem motivierte Theater-Aufführung des Wilhelm Tell 2018 in Sachsen ging. Dort waren unter den 800 Besuchern viele Vertreter rechtsextremer Organisationen und Parteien – die Adresse auf der Eintrittskarte stammte aus der Gemeinde Heiligengrabe.

Die Anastasia-Bewegung kommt eigentlich aus Russland

Da sich die Bewegung, die es in 23 Ländern gibt, weitgehend abschottet, sind die aktuellen Zahlen über Größe und Bedeutung mit Vorsicht zu genießen. 17 Gemeinschaften wie in Grabow und 500 Siedler soll es bundesweit geben. In Grabow besitzen Anastasia-Siedler gemeinsam etwa 84 Hektar Land – ein Zehntel der Flächen des Orts. Schenderlein vermutet, dass die Corona-Zeit den Zulauf verstärkt hat.

Die Anastasia-Bewegung kommt eigentlich aus Russland und ist laut Laura Schenderlein eine Reaktion auf die Unsicherheiten nach dem Ende der Sowjetunion – was Parallelen zur Entstehung der völkischen Bewegung in Deutschland am Anfang des 20. Jahrhunderts hat.

Medienschelte und Verteidigungsreden

Spannend war die Frage: Werden auch Vertreter des „Goldenen Grabow“ im Saal sein? Auf jeden Fall hatten die Siedler dort Verteidiger.

„Ich bin erstaunt, wie viele Leute die Siedler nicht kennen“, meinte ein Mann, „ich habe von keinem Grabower gehört, dass er jemals von denen bedroht worden sei.“ Einschlägige Medienberichte bezeichnete er als „Lügen“, etwa, dass Bunker auf dem Gelände gebaut worden seien oder dass der Gründer der Siedlung als Vermesser das Land weit unter dem Bodenrichtwert habe erwerben können.

Ein anderer Mann schloss sich der Medienschelte an: „Ich denke, dass dort eine Verunglimpfung stattgefunden hat.“ Die beiden Männer waren Vater und Bruder des Gründers der Gemeinschaft.

Andere im Publikum kritisieren die Siedler

„Ich bin so ein bisschen überrascht über die Opferrolle für die Siedler“, meinte als Reaktion darauf ein anderer Teilnehmer. Eine Frau meldete sich und erklärte, seit eineinhalb Jahren in Grabow zu leben. „Ich bin befreundet mit Menschen aus dieser Siedlung und weiß, dass sie am Gespräch interessiert sind.“

Während sie keine Gefahr von diesen Menschen ausgehen sah, rief ein anderer aus dem Publikum: „Gehen Sie doch einfach zu dem Sommerfest der Siedler, dann hören sie spätestens nach zehn Minuten eine antisemitische Bemerkung.“ Eine andere Anwesende widersprach der Medienschelte. Schließlich seinen die Äußerungen der Frau des Siedlungsgründers in dem Bericht eindeutig gewesen.

In seinem Schlusswort ging Thomas Weidlich auf den mehrfachen Wunsch ein, mit den Siedlern ins Gespräch zu kommen – vielleicht Anlass für eine weitere Runde.

Von Bernd Atzenroth