Liebenthal/Heiligengrabe

Auch Grabmale und Fundamente müssen nach anerkannten Regeln der Baukunst errichtet sein. „Grabmale, die sich in ihrem Gefüge gelockert haben und wackeln oder auf Grund von Fundamentsetzungen schräg stehen, sind nicht mehr standsicher“, informierte Sandra Städtke von der Gemeindeverwaltung Heiligengrabe.

Deshalb lässt die Gemeinde die Grabmale jedes Jahr auf ihre Standsicherheit überprüfen. „Der Nutzungsberechtigte haftet als Eigenbesitzer des Grabmals zwar für Schäden, die durch das betreffende Grabmal verursacht worden sind. Der Gemeinde steht aber eine gewisse Sorgfaltspflicht zu“, erklärte Sandra Städtke.

Und so war Grabsteinprüfer Stephan Koch vom Gutachterbüro Torsten Köster aus Hennigsdorf am Montag auf den 17 kommunalen Friedhöfen der Gemeinde unterwegs, um sie auf ihre Standfestigkeit zu untersuchen.

Das Kraftmessgerät simuliert die Kraft von 300 Newton. Quelle: Christian Bark

Den Großteil der rund 1000 Grabsteine prüfte er mithilfe eines eigens von seiner Firma entwickelten Kraftmessers. Der kommt bei Grabsteinen mit einer Höhe zwischen 50 und 120 Zentimetern zum Einsatz. „Er simuliert den sich anlehnenden Menschen mit einer Kraft von 300 Newton“, erklärte der Grabsteinprüfer.

Präventionsarbeit bewirkt weniger Mängel

Die Prüfseite kann sich der Prüfer selbst aussuchen, optimal wäre aber die vordere, da die meisten Grabsteine am Ende des Grabes stehen und in diese Richtung kippen könnten.

Bei Grabsteinen über 120 Zentimetern erfolgt eine optische Kontrolle und eine per Hand. Vermerkt werden nur jene Grabmale mit Mängeln. „Hier muss sich dann der Nutzungsberechtigte an den Steinmetz seines Vertrauens wenden“, sagte Stephan Koch.

Von rund 1000 geprüften Steinen weisen dem Prüfer zufolge in der Regeln aber nur zwei bis drei Mängel auf. „Das hat auch mit unserer Präventionsarbeit zu tun“, sagt Stephan Koch.

Neben Grabsteinen würden auch Kunstwerke und Wegesteine, etwa jene, die auf den Todesmarsch durch die Region 1945 hinweisen, durch die Firma auf ihre Standfestigkeit geprüft.

Viele Grabsteine liegen heute mehr, als dass sie stehen. Quelle: Christian Bark

Im Grunde sind moderne Grabsteine laut Stephan Koch heute sehr robust aufgestellt und durch Dübel abgesichert. „Witterung und vor allem Tau und Frost können das Ganze jedoch porös machen“, erklärte der Grabsteinprüfer. Abgesehen davon, seien Friedhöfe ständig in Bewegung.

Heiligengrabe war nicht der einzige Standort, an dem Stephan Koch am Montag Grabsteine geprüft hat, am Nachmittag ging es für ihn weiter nach Hessen. Weil das Unternehmen bundesweit unterwegs ist und es nur wenige davon gibt, hat es nach wie vor gut zu tun. Der Arbeitsumfang ist laut Stephan Koch regional jedoch unterschiedlich.

Mit dem Kraftmesser werden steine von 50 bis 120 Zentimetern gemessen. Quelle: Christian Bark

„Die Bestattungskultur hat sich verändert“, sagt der Grabsteinprüfer. In Heiligengrabe sei durch anonyme und halbanonyme Urnengemeinschaftsanlagen deutlich weniger zu prüfen als noch vor 20 Jahren. Auch gebe es immer weniger Gräber. „Statistisch gesehen werden weniger Grabsteine auf- als abgebaut“, sagte Stephan Koch.

Pro Grabstein sind fünf Sekunden für die Prüfung angesetzt. Weil von liegenden Grabsteinen oder Platten kaum Gefahr ausgehe, würden diese seltener überprüft. Gleiches gelte für temporäre Holzkreuze. „In Bayern wiederum prüfen wir oft große dauerhaft aufgestellte Holzkreuze, die bis zu 140 Kilo wiegen“, berichtete Stephan Koch.

Von Christian Bark