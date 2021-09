Heiligengrabe

Seit 26 Jahren kooperiert die Nadelbach-Grundschule Heiligengrabe schon mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg. Die Schüler besuchen seit 2004 regelmäßig den Naturlernpfad „Rote Brücke“ am Nadelbach. „Kinder der sechsten Klassen kümmern sich außerdem um den Pfad und halten in mit instand“, berichtete Lehrerin Ines Otto. Dafür erhielten die Kinder 100 Euro für die Klassenkasse von der Gemeinde. Langfristig soll der Naturlernpfad auch Teil des Ganztagsunterrichts an der Grundschule werden.

Teamwork: gemeinsam mussten die Kinder über die gezogenen Bänder gelangen. Quelle: Christian Bark

Unter dem Motto „Tag des Waldes“ hatte es in der vergangenen Woche insgesamt 144 Schüler der Klassen eins bis sechs zum Naturlernpfad gezogen. Einmal im Jahr kommen die Kinder dafür zu einem Projekttag in den Wald. An elf Stationen konnten sie ihr Wissen über Wald und Natur testen und praktische Übungen durchführen. „Es geht dabei um das Naturerlebnis, das aktive Einbringen von Wissen und natürlich um Teamwork“, sagte Förster Olaf Bergmann, Leiter des Reviers Heiligengrabe.

Teamwork konnten die Kinder, die in mit Tiernamen versehenen Gruppen unterwegs waren, etwa beim Passieren von Seilsträngen beweisen. Diese waren an Bäumen gespannt und mussten, ohne sie zu berühren, überquert werden. An einem weiteren Stand mussten die Kinder Waldstimmen erkennen, etwa eine Kettensäge.

Mit Förster Reinhardt Helm mussten Waldstimmen erkannt werden. Quelle: Christian Bark

Wie wichtig das Baumaterial Holz ist und zudem das Fällen alter Bäume, um neue aufzuforsten, erklärte Förster Reinhardt Helm. „Kohlenstoffdioxid wird im Holz gebunden und zugleich Sauerstoff erzeugt“, erklärte er den Kindern. Beim Adlerschrei informierte er darüber, dass der rote Brandenburger Adler gar kein Adler ist, sondern ein Rotmilan.

Kräuterfee informiert über Brennnessel

Über die Fallen des Lebens klärte Helmut Kautz als „Grüner Pfarrer“ auf. Der neue evangelische Priester für Freyenstein und Meyenburg war erstmals Teil des Aktionstages. Ebenfalls zum ersten Mal war auch Kräuterfee Selina Ellfeldt dabei. Sie kostete mit den Kindern Sauerampfer und Co. und berichtete manch Wissenswertes über die Grünpflanzen. „Man kann ein ganzes halbes Jahr überleben, wenn man sich nur von Brennnesseln ernähren würde“, erklärte sie. Das allerdings eher im Sommer, wenn die Pflanze viele Nährstoffe enthalte. Weil die Brennhaare nach oben wachsen würden, sollte man die Brennnesseln nicht von oben pflücken.

Kräuterfee Selina Ellfeldt probierte mit den Kindern Sauerampfer, Brennnesseln und Co. Quelle: Christian Bark

Selina Effeldt ist eigentlich Erzieherin im Hort Heiligengrabe, in ihrer Freizeit aber sehr naturverbunden, wie sie sagte. Laut Olaf Bergmann ist das Wissen, das die junge Kräuterfee vermitteln kann, eine schöne Ergänzung zu bisherigen Angeboten im Naturlernpfad. „Aber die Stationen ändern sich beim Tag des Waldes jedes Jahr ohnehin“, sagte der Revierförster den Kindern am Ende des Stationenparcours.

Die besten Teams wurden ausgezeichnet. Quelle: Christian Bark

Alle jungen Teilnehmer wurden im Anschluss für ihre Leistungen ausgezeichnet, zudem wurden die „Dachse“, also die engagiertesten Kinder, und die „Biber“ des Tages, also die geschicktesten, einzeln geehrt. Für Schulleiter Jost Korf war es einmal mehr ein Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit zwischen der Forst und seiner Schule.

Die Förster bliesen zum Heimweg. Quelle: Christian Bark

Ein Wiedersehen an der „Roten Brücke“ soll es am 21. Oktober geben, wenn Schüler dort den „Baum des Jahres 2021“ pflanzen. Zudem sind am 30. September und 1. Oktober Wandertage mit Kindern der Kleinen Grundschule aus Blumenthal geplant.

Von Christian Bark