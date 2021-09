Blumenthal

Die Zeichnungen am Eingang zum Schulgelände in Blumenthal verkünden schon seit Frühjahr: Die Grundschule wird 30 Jahre alt. Am Freitag, 24. September, wird dieses Jubiläum gefeiert.

Bereits Anfang Juni sollte das Fest über die Bühne gehen, doch auch hier durchkreuzte die Corona-Krise die Pläne. „Jetzt ziehen wird das aber durch“, sagt Brigitte Herscher, kommissarische Schulleiterin in der Kleinen Grundschule Blumenthal. Dabei verzichtet die Bildungseinrichtung zwar auf eine Feier, die für jeden Gast offen steht.

30 Jahre Grundschule Blumenthal werden gefeiert

Dennoch rechnet Herscher mit bis zu 400 Besuchern. „Wir haben aktuell 100 Schüler, dann kommen noch die Eltern und Geschwister hinzu sowie geladene Gäste“, sagt sie. Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat die Jubiläumsfeier in dieser Größenordnung genehmigt.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Entwicklung der Schülerzahlen in Blumenthal gibt Hoffnung. Lag diese in den vergangenen Jahren stabil bei gut 70, erhöhte sie sich 2020 auf 85. Seit Beginn des neuen Schuljahres im August besuchen 100 Mädchen und Jungen die Bildungseinrichtung. 23 Kinder wurden jetzt eingeschult. „Das ist für uns eine positive Entwicklung“, sagt Brigitte Herscher.

400 Besucher werden in Blumenthal zum Schuljubiläum erwartet

Die Feier am 24. September hält von 17 bis 20 Uhr ein buntes Programm im offenen Festzelt bereit. Bei der Eröffnung wird die kommissarische Schulleiterin auch Amtsvorgängerinnen begrüßen. Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn und Bettina Teiche, Ortsvorsteherin in Blumenthal, gehören ebenfalls zu den Gästen.

Schulsozialarbeiterin Madlen Striegler feilt derzeit mit den Schülern an einer Talent-Show, bei der die Mädchen und Jungen auf der Bühne im Rampenlicht stehen. Eine Ausstellung in der Turnhalle gibt Einblicke in den Schulalltag. „Wir stellen Bilder und Gebasteltes aus, um zu zeigen, was in der Schule entsteht“, sagt Brigitte Herscher.

Bunte Zeichnungen weisen schon am Eingang zum Schulgelände in Blumenthal auf die Feier hin. Quelle: Christamaria Ruch

Buntes Programm zum Schuljubiläum in Blumenthal

Anne-Katrin Fengler von der Gemeinde Heiligengrabe gibt beim Schuljubiläum Informationen zum Thema Brandschutz. Außerdem können die Kinder bei einer Disco ausgelassen tanzen. Für die gastronomische Versorgung ist ebenfalls gesorgt.

Zur Heimatstube des Ortes pflegt die Schule regelmäßig Kontakte. „Wir arbeiten im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung zusammen, da geht es um den Bereich Leseförderung mit Lesepaten“, sagt Brigitte Herscher.

Die Geschichte der Schule in Blumenthal ist lang

Die Grundschule in Blumenthal ist seit 1999 eine Kleine Grundschule. Mindestens 60 Schüler müssen dort lernen, damit eine Bildungseinrichtung dieser Art bestehen darf. Im Gegensatz dazu lernen in einer Grundschule mindestens 15 Kinder in jedem Jahrgang.

Doch die Geschichte der Schule ist viel länger. 1953 wurde das ehemalige Möllendorfsche Gutshaus zur Zentralschule ausgebaut. Ab 1958 war die Bildungseinrichtung eine Polytechnische Oberschule (POS). Im Zuge von mehreren Bauabschnitten erfolgten von 1960 bis 1978 der Umbau und eine Erweiterung der POS. 1991 wurde die Einrichtung zur Grund- und Realschule umgewandelt. Seit 1997 lernen nur noch Schüler bis zum Abschluss der 6. Klasse in Blumenthal.

Derzeit unterrichten zehn Lehrkräfte an der Kleinen Grundschule. „Alle Stellen sind besetzt“, sagt Brigitte Herscher. Sie kam im Schuljahr 1994/1995 nach Blumenthal. Vor zwei Jahren rückte sie als kommissarische Schulleiterin an die Spitze der Einrichtung.

Karola Doll (l.) und Brigitte Liebetrau gehören zu den fünf Lesepaten in der Heimatstube in Blumenthal. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Kleine Grundschule in Blumenthal bietet viele Vorteile

Herscher schätzt die Lage der Schule im Grünen, den persönlichen Umgang aufgrund der überschaubaren Größe und das intensive Unterrichten in den kleinen Klassen. Brigitte Herscher ist der Gemeinde Heiligengrabe dankbar: „Die Kommune hat viel in den Standort investiert.“

Das neue Brandschutzkonzept für die Kleine Grundschule in Blumenthal wurde 2013 erstellt und in Etappen bis 2017 realisiert. Zwischen 2014 und 2016 erhielt das Objekt bereits einen zweiten Rettungsweg. Sowohl der Schul- als auch der Hortbereich können im Ernstfall über eine Fluchttreppe über den hinteren Gebäudeteil beziehungsweise über den Seitenflügel verlassen werden.

Im Sommer 2017 folgte der Einbau einer Brandmeldeanlage im Gebäude. In diesem Zuge wurde auch die Sicherheitsbeleuchtung installiert. Mittlerweile ist auch die Elektroanlage im Schulhaus erneuert.

Von Christamaria Ruch