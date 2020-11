Liebenthal

Corona macht erfinderisch. Die kleinen Geister in Liebenthal wollten sich ihre lieb gewonnene Süßigkeiten-Sammeltour am Halloween-Samstagabend nicht vom Virus verderben lassen. Andererseits sollten die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Die Lösung war ganz einfach: Statt direkt vor den Haustüren zu stehen und mit dem bekannten Süßes-oder-Saures-Spruch auf Schokolade und Co. zu hoffen, kamen die Hausbewohner den Kindern diesmal ein Stück entgegen.

Tüten an den Zäunen

Sie füllten kleine Tütchen mit dem begehrten Inhalt und befestigten sie an ihren Zäunen. Mitunter

Halloween in Liebenthal. Süßigkeiten an den Zaun gehängt. Quelle: Privat

waren die Tüten auch schaurig-schön bemalt. Andere wiederum stellten sogar Tische vor dem Grundstück auf – natürlich ebenfalls bestückt mit Überraschungen für die gruselig maskierten Kinder. „So wurde der Kontakt vermieden, und die Kinder hatten trotzdem ihren Spaß. Außerdem gingen wir in kleinen Gruppen durchs Dorf“, berichten Eltern aus Liebenthal, die die Halloween-Geister begleiteten.

Viele Bewohner hatten sich rechtzeitig vor dem Grusel-Fest erkundigt, ob die Kinder auch in diesem Jahr wieder durch die Straßen ziehen, bevor sie die Tütchen an die Zäune hingen.

Dankeschön an die Bewohner

„Wir Eltern möchten uns bedanken für die Großzügigkeit der Anwohner. Das Leuchten der Kinderaugen war unbezahlbar. Besonders das Halloween-Haus von Familie Keiper war dieses Jahr wieder ein echter Hingucker“, so die Eltern.

Von Björn Wagener