Eine Premiere spielt sich am vergangenen Samstag in einem Waldstück nahe Heiligengrabe ab. Auf gut einem halben Hektar Waldfläche werden 1500 junge Buchen gepflanzt. Das klingt zunächst nicht außergewöhnlich, aber die Umstände sind in der Region neu.

Denn die Arbeit erledigen keine Forstarbeiter, sondern rund 30 Menschen aus dem Land Brandenburg oder aus Norddeutschland. Sie alle sind forstliche Laien, darunter Familien mit Kindern.

Am Samstagmorgen stehen sie am Rand einer lichten Waldfläche des Stiftswaldes in Heiligengrabe.

Borkenkäfer hatte das Waldstück zuvor zerstört

Die Aufgabe: Ein zuvor vom Borkenkäfer vernichtetes Areal soll wieder aufgeforstet werden.

Forstassessor Yves Kokott (r.) unterstützt die Teilnehmer der Pflanzaktion – hier Susann und Andreas Lindow aus Cottbus. Quelle: Björn Wagener

Forstassessor Yves Kokott und Sebastian Loose vom Waldzertifizierungsverein PEFC geben eine kurze Anleitung. Die Bäumchen sollen in zwei Meter breiten Reihen im Abstand von jeweils etwa 50 Zentimetern nicht zu flach in die Erde gebracht werden. „Wenn Sie nach dem Einpflanzen leicht an dem Baum ziehen, sollte er nicht wieder herauskommen“, sagt Yves Kokott, während er genau das bei einem soeben von ihm gesetzten Bäumchen tut – es sitzt perfekt.

Dann geht es los. Jeweils in Zweiergruppen heben die Freizeit-Pflanzer Löcher aus und setzen die Bäume hinein. Angegossen werden sie nicht. Das sei nicht üblich, weil es im Wald zu aufwändig wäre, das Wasser heranzuschaffen. Yves Kokott und Sebastian Loose schauen den Helfern über die Schultern und achten darauf, dass die Bäumchen ordnungsgemäß in die Erde kommen.

Kooperation macht die Aktion in Heiligengrabe möglich

Die Pflanzaktion ist eine Kooperation zwischen dem Holzkohlehersteller Profagus, dem

Forstwirt Sebastian Loose vom Waldzertifizierungsverein PEFC (2.v.l.) und Forstassessor Yves Kokott (links) weisen die Teilnehmer ein. Quelle: Björn Wagener

Waldzertifizierer PEFC und dem Edeka-Markt in Minden. Gemeinsam ermöglichen die Partner schon seit einigen Jahren regelmäßig sogenannte „Root-Camps“, das sind Events, bei denen die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht – in diesem Jahr erstmals auch in Heiligengrabe.

„Die Teilnehmer sollen sich Gedanken über die Umwelt machen. Ein Baum kommt nicht aus dem Supermarkt. Dafür muss man etwas tun“, sagt Sebastian Gronich von Profagus.

Realisiert wird Ganze mit einem Gewinnspiel in Edeka-Märkten. Aus dem großen Topf der Teilnehmer werden die Gewinner gezogen.

Hotelaufenthalt mit Bäumepflanzen

Sie werden am Aktionswochenende von Freitag bis Sonntag in ein Hotel eingeladen – Verpflegung

Pflanzaktion im „Wolfswinkel“ bei Heiligengrabe mit den Gewinnspiel-Teilnehmern. Quelle: Björn Wagener

sowie eine Inforunde und ein Grillabend inklusive. „Der wichtigste Teil ist natürlich das Pflanzen der Bäume“, sagt Sebastian Gronich. Profagus kaufte auch die Bäumchen zum Stuckpreis von gut zwei Euro und sorgte am Samstag für Spaten und ein Catering vor Ort.

Der Aktionspartner PEFC ist das größte System zur Sicherstellung von nachhaltiger Forstwirtschaft. „Wir sorgen dafür, dass Waldbesitzer bestimmte Standards einhalten. Der Verbraucher kann dann an dem Label ablesen, dass das jeweilige Holz aus garantiert nachhaltiger Forstwirtschaft stammt“, erklärt PEFC-Regionalassistent Sebastian Loose.

Genau darauf lege Profagus bei seiner Holzkohleproduktion großen Wert, wie Sebastian Gronich betont. So liegt die Zusammenarbeit nahe.

Wolfswinkel als Pflanzflache

Da weder der Holzkohlehersteller noch der PEFC oder Edeka geeignete Waldflächen besitzen, braucht es einen forstlichen Partner. Hier kommt der Stiftswald ins Spiel. „Der PEFC wandte sich an uns, ob wir eine Fläche für die Baumpflanzaktion zur Verfügung stellen könnten“, berichtet Yves Kokott. Er bot das Areal namens Wolfswinkel bei Heiligengrabe an. Es heißt so, „weil hier der erste Wolf in der Umgebung gesichtet wurde“. Der Stiftswald sei ebenfalls bereits PEFC-zertifiziert worden. Dadurch rückte er für den Verein als möglicher Veranstaltungsort für die Aktion ins Blickfeld.

Nicht zum ersten Mal bei der Aktion dabei

„Wir sind schon zum zweiten Mal bei einer dieser Aktionen dabei“, sagt Sabrina Wriedt, die zusammen mit Andreas Hansen und dem elfjährigen Sohn Til aus dem Raum Eutin angereist sind. Der Junge habe auch den Anstoß gegeben. „Wir waren einmal im Harz im Urlaub. Da war er sehr erschrocken über den Bäumefriedhof“, erzählt Sabrina Wriedt. Die Aktion kam also gerade recht, um sich mit dem Thema näher auseinander zu setzen.

Susann und Andreas Lindow aus Cottbus haben wie all die anderen am Samstag ebenfalls Spaß beim Pflanzen. „Wir finden es gut. Es ist schön hier draußen an der frischen Luft.“

