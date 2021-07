Eine 57-jährige Frau aus Halenbeck-Rohlsdorf hatte am Dienstagmittag einen Schutzengel mit in ihrem Auto sitzen: Die Frau kam wegen Übermüdung von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und kam erst an einer Hauswand zum stehen. Wie durch ein Wunder blieb sie unverletzt.