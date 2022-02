Heiligengrabe

Polizeibeamte der Inspektion Ostprigntiz-Ruppin begleiteten am Montag eine unangemeldete Versammlung in Heiligengrabe. Weil sich einige Versammlungsteilnehmer nicht an die Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung gehalten und somit Ordnungswidrigkeiten begangen hatten, nahmen die Beamte Personalien auf.

31-Jähriger leistet Widerstand gegen die Polizei

Ein 31-jähriger Mann aus Heiliggrabe wollte seine Personalien nicht bekanntgeben. Er wurde durchsucht und leistete dabei Widerstand. Im Anschluss erhielt er einen Platzverweis. Der 31-Jährige sowie die Beamten wurden den Angaben der Polizei vom Dienstag nach nicht verletzt.

Auch in Wittstock wurde ein Teilnehmer einer Versammlung mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren belangt, in Rheinsberg waren es acht. In Neuruppin widersetzten sich gleich 15 Personen der Maskenpflicht.

Von MAZonline