Heiligengrabe

Vielen ist sie aus dem Fernsehen, vor allem dem Münsteraner Tatort, bekannt. Dort spielt Mechthild Großmann die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm.

Ihre tiefe, markante Stimme ist nun auch beim neuen Audioguide für das Kloster Stift zum Heiligen Grabe zu hören. Hier spricht Mechthild Großmann die Tour für Erwachsene in deutscher Sprache.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Sie war schon mein Wunschkandidat, weil die Stimme gut zu einer etwas älteren Stiftsdame passen würde, die über das Gelände führt“, sagt Sarah Romeyke, Kuratorin des Museums im Kloster Stift.

Über den Kontakt zur Schauspielerin hatte sich diese für die Sprechrolle gewinnen lassen. „Nach dem Lesen hat sie gesagt, dass sie Heiligengrabe unbedingt mal besuchen muss“, berichtet die Kuratorin.

Mechthild Großmann spricht die Tour für Erwachsene auf dem Audioguide. Quelle: www.DanielSadrowski.de

Der Ansicht seien auch die anderen am Audioguide beteiligten Sprecherinnen gewesen. Neben der deutschen Fassung für Erwachsene, die insgesamt Geschichten über 20 Orte auf dem Gelände umfasst, gibt es eine in englischer Sprache sowie eine deutsche für Kinder. Letztere hält Geschichten zu zehn Orten bereit.

Kuratorin Sarah Romeyke steht in der Ausstellung, die ab April wieder zu sehen ist. Quelle: Christian Bark

Starten können Besucher gleich am Eingang zum Gelände neben dem Glockenturm. An einer Infotafel kann via Smartphone der QR-Code eingelesen werden, der wiederum sofort auf die Webseite zum Audioguide führt. „Auch ein Zugang über die Internetadresse ist möglich“, informiert Sarah Romeyke. Gerne auch vorab am heimischen Computer.

Der Guide kann auch über die Webadresse aufgerufen werden. Quelle: Christian Bark

„Besucher müssen sich dazu nicht extra eine App herunterladen und es entstehen keinerlei Folgekosten“, so die Kuratorin. Für den Rundgang mit dem Audioguide müssen Besucher auch noch nicht einmal in die Gebäude hinein. „Das Angebot widmet sich vor allem dem, was draußen zu sehen ist“, sagt Sarah Romeyke. Es mache aber auch Lust auf das Innere des Klosters Stift.

Museum im Kloster Stift Heiligengrabe öffnet im April wieder

Möglich werde ein Besuch des Museums dann wieder im April. Die Ausstellung umfasst eine Fläche von rund 400 Quadratmetern und beschäftigt sich mit der Geschichte des Klosters sowie dessen Umgebung.

Wegen der Corona-Pandemie war die Ausstellung für Besuchern, bis auf wenige saisonale Ausnahmen, in den vergangenen zwei Jahren kaum zugänglich. „Umso wichtiger ist es, dass wir bald wieder öffnen, Besucher das Gelände nun aber auch außerhalb der Öffnungszeiten erkunden können“, so die Kuratorin. In der Ausstellung gebe es übrigens bereits stationäre Audioguides zu den jeweiligen Themenfeldern.

Es gibt bereits stationäre Audioguides. Quelle: Christian Bark

Erstellt werden konnte der Audioguide über den Anbieter „museum.de“. Finanziert wurde das Projekt über das Förderprogramm „Neustart Kultur“ des Bundeskulturministeriums. Ziel des Programms ist es, Kultureinrichtungen mit Blick auf die Corona-Einschränkungen entsprechend aufzurüsten.

Dazu gehörten laut Sarah Romeyke etwa Funktechnik für geführte Touren auf Abstand, aber auch anderes Equipment, um die Einrichtungen sicher oder gar aus der Ferne erlebbar zu machen. Rund 20 000 Euro der Zuwendungen für das Kloster Stift sind in den Audioguide geflossen.

Mehr dazu unter: www.museum.de/de/museen/kloster-stift-zum-heiligengrabe.

Von Christian Bark