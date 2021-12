Heiligengrabe

Die Grundstückseigentümer in der Gemeinde Heiligengrabe zahlen ihre Beiträge an den Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz (WBV) weiter über Gebührenbescheide. Der Vorschlag der Verwaltung, die Beiträge künftig über die Erhöhung der Grundsteuer einzunehmen, fand auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung keine Mehrheit.

Robert Scholz von der Fraktion Lebenstraum Dorf zwischen Jäglitz und Glinze/CDU hatte einen Antrag eingebracht, wonach die Erhebung der Beiträge an den WBV in ihrer bisherigen Form weitergeführt und die bestehenden Hebesätze für Grundsteuer A und B beibehalten werden sollen. Die Satzung der Gemeinde zur Umlage der Verbandsbeiträge des WBV solle nicht aufgehoben werden. Das System habe sich bewährt, sagt er.

Knappes Abstimmungsergebnis in Heiligengrabe

Mit seinem Antrag konnte er sich an dem Abend durchsetzen. Sechs zu fünf Stimmen bei vier Enthaltungen – so lautete das Ergebnis. Es wurde namentlich abgestimmt.

Dass das Thema jüngst überhaupt auf die Tagesordnung kam, lag daran, dass bereits seit Jahresbeginn eine neue Beitragsbemessungsverordnung auf Grundlage des Landeswassergesetzes in Kraft getreten ist. Demnach müssen die Beiträge differenziert werden nach sogenannten Vorteilsgebietstypen (VGT). Sie untergliedern sich in Siedlungs- und Verkehrsflächen; Landwirtschaftsflächen und Waldflächen.

Gesetz macht Gebührenberechnung in Heiligengrabe komplizierter

Das macht die Gebührenberechnung komplizierter. Vor der Gesetzesänderung wurde der Wasser- und Bodenverbandsbeitrag nach der reinen Flächengröße über die Gemeinde auf die Bürger umgelegt. Jetzt hingegen muss das nach den genannten VGT-Nutzungsarten erfolgen. „Das bringt erhebliche Verwaltungskosten mit sich“, sagt Holger Kippenhahn, Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe.

Denn um die gesetzlichen Vorgaben bei der Gebührenerhebung zu erfüllen, muss in der Gemeinde Heiligengrabe in etwa 5000 Fällen zunächst ermittelt werden, welche Flächen tatsächlich wie genutzt werden. Dazu braucht es nicht nur zusätzliches Personal, sondern es müssen auch Programmmodule und Lizenzen erworben werden.

Widersprüche und Klagen in Heiligengrabe befürchtet

„Außerdem besteht ein realistisches Risiko, dass diese Art der Veranlagung widerspruchs- und klageanfällig ist und somit weitere Kostenbelastungen für die Kommune zumindest wahrscheinlich wären“, wie Holger Kippenhahn sagt.

Die eigentliche Berechnung der Gebühren erfolgt dann über bestimmte Messfaktoren. Für Siedlungs- und Verkehrsflächen mit Faktor 2 würden 21,36 Euro je Hektar fällig; für Landwirtschaftsflächen mit Faktor 1 sind es 10,68 Euro je Hektar und für Waldflächen mit Faktor 0,5 sind es 5,34 Euro je Hektar. Daraus ergeben sich die Summen in den Messbescheiden für die Grundstückseigentümer.

Um diesen gesamten Prozess rund um die Feststellung der Nutzungsarten und den daraus folgenden Aufwand zu vereinfachen, schlug die Verwaltung vor, die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband über die Anhebung der Grundsteuer von den Grundstückseigentümern einzuholen.

Steuer-Lösung würde Aufwand geringer halten

Vorteil: Dann entfiele die Aufteilung nach Nutzungsarten und somit auch der damit verbundene beschriebene Mehraufwand. „Die Aufteilung ist nur dann notwendig, wenn die WBV-Beiträge über die Umlage und nicht über die Steuer erhoben werden“, erklärt Holger Kippenhahn. Ihm ist klar, dass es bei dieser vorgeschlagenen Lösung „in allen Konstellationen Einzelfälle mit Mehr- und mit Minderbelastungen“ gäbe.

Das Gebührenvolumen umfasst in der gesamten Gemeinde Heiligengrabe 192.000 Euro. 40.000 Euro davon beträgt der kommunale Eigenanteil. Das heißt, 152.000 Euro wären über die Erhöhung der Hebesätze auf die Grundstückseigentümer umgelegt worden, wenn man sich für die Zahlung über die Grundsteuer entschieden hätte.

Robert Scholz: Ich kann das nicht mittragen

Aber dazu kam es nicht. „Ich kann das nicht mittragen“, sagte Robert Scholz. Aus seiner Sicht sei die Gebührenzahlung über die Grundsteuer „eine starke Ungleichbehandlung der Gebührenzahler“.

Denn wer etwa Grundsteuer B zahlen muss, wie Haus- und Grundstückseigentümer, würde weitaus stärker finanziell belastet als es der Fall wäre, wenn er den Beitrag über die bisherige Gebührenerhebung des Wasser- und Bodenverbandes entrichten müsste. Andererseits würde derjenige, der Grundsteuer A zahlen muss, wie landwirtschaftliche Betriebe, viel weniger belastet als per Gebührenerhebung.

In der Begründung des Antrages liest sich das so: „Für Grundstücke für die Grundsteuer B fällig wird, führt die Erhöhung der Steuer zu Mehrkosten von zum Beispiel 123 oder 166 Euro je Hektar – obwohl für diese Grundstücke nur rund 20 Euro je Hektar an den WBV abgeführt werden müssen.“ Im Falle der Grundsteuer A würden hingegen über die Steuer nur 0,92 bis 3,09 Euro je Hektar fällig. Die Gebühr an den WBV läge aber bei fünf bis zehn Euro.

Axel Fischer: Das ist eine Vermischung und Täuschung

„Ich stimme dem nicht zu, dass die Gebühren über die Steuern erhoben werden sollen. Das ist eine Vermischung und eine Täuschung der Bürger. Wer kleine Grundstücke hat, soll die Hauptlast tragen, wer große Grundstücke hat, wird entlastet“, sagte Axel Fischer (FWG).

Die Tatsache, dass der Antrag der Fraktion Lebenstraum Dorf/CDU eine Mehrheit fand, veranlasste Bürgermeister Kippenhahn dazu, die Haushaltssatzung zurückzuziehen, weil nun die genannten Mehrkosten mit eingerechnet werden müssen und der Stellenplan überarbeitet werden muss.

Auswirkungen auf die Gemeinde Heiligengrabe

Den Haushalt verzögert zu beschließen, könne sich auf die Handlungsfähigkeit der Gemeinde auswirken, sagt er. So können etwa Fördermittel für Projekte in der Gemeinde so lange nicht beantragt werden, wie kein verabschiedeter Haushalt vorliegt. Die Ausschüsse werden sich nun damit zu befassen haben, wie die Satzung zur Umlage der Gebühren an das neue Wassergesetz angepasst werden kann.

Bürgermeister Kippenhahn teilte im Nachgang der Sitzung mit, die Rechtmäßigkeit des gefassten Beschlusses auf Grundlage des Antrags prüfen zu lassen.

Von Björn Wagener