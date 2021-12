Heiligengrabe

Die Kleine Grundschule in Blumenthal und die Nadelbachgrundschule in Heiligengrabe werden mit mobilen Endgeräten ausgerüstet. Es handelt sich dabei um insgesamt 63 Tablets - 32 Exemplare gehen an die Nadelbachgrundschule in Heiligengrabe; 31 an die Kleine Grundschule in Blumenthal. Die Gemeindevertreter haben auf ihrer jüngsten Sitzung einer entsprechenden außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rund 26.300 Euro zugestimmt.

Weitere 24.000 Euro stehen über das Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte des Brandenburger Bildungsministeriums bereit. Hinzu kommen Eigenmittel der Kommune in Höhe von 2320 Euro, teilt Bürgermeister Holger Kippenhahn dazu mit.

Für den Distanzunterricht in Heiligengrabe

Die Geräte sind für den sogenannten Distanzunterricht gedacht, der seit der Corona-Krise im Schulbetrieb immer wieder eine Rolle spielt. Dabei geht es darum, dass Schüler Unterrichtsstoff vermittelt bekommen, ohne in der Schule anwesend sein zu müssen. Um das zu ermöglichen, braucht es gewisse technische Voraussetzungen. Mit der Anschaffung der Tablets soll die Situation der Schüler verbessert werden.

Laut Bürgermeister Kippenhahn sind die Geräte bereits Anfang Oktober angeliefert worden. Sie werden nun an die Schulen verteilt – zunächst an die Kleine Grundschule in Blumenthal, danach an die Nadelbachgrundschule in Heiligengrabe.

Die Einrichtung der Tablets übernehmen die Lehrer in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, den die Gemeinde Heiligengrabe ab dem 1. Januar 2022 für diesen Zweck binden wollen, so Bürgermeister Holger Kippenhahn.

Von Björn Wagener