Heiligengrabe

Heiligengrabe erlebt in den nächsten Tagen eine Weltpremiere – allerdings ganz ohne Publikum. Der große Holzverarbeiter Swiss Krono in Heiligengrabe lässt dieser Tage eine hochmoderne digitale Papierdruckmaschine installieren. Sie ist in dieser Dimension bisher weltweit einmalig. Investition: rund 18 Millionen Euro. Die Technik steht. Zurzeit laufen die Feineinstellungen. Das übernehmen Spezialisten des Herstellers. In knapp zwei Wochen soll die Anlage in Betrieb gehen.

Ingo Lehnhoff, in der Geschäftsführung von Swiss Krono in Heiligengrabe für Produktion und Investition zuständig. Quelle: Björn Wagener

Dann wird Swiss Krono einen Teil seiner mehr als 1000 Dekore für Laminatfußböden selbst drucken. Das macht das Unternehmen flexibler. „Wir können so schneller auf Kundenwünsche reagieren“, sagt Geschäftsführer Hendrik Hecht. Tatsächlich genüge dann buchstäblich ein Knopfdruck, um von einem digital gespeicherten Dekor auf ein anderes zu wechseln.

Neues Haus für neue Drucktechnik

„Wenn Sie mir sagen, sie wollen 100.000 Quadratmeter Laminat-Fußboden in dem gleichen Muster wie Ihr Hemd, dann könnte ich das sofort in Auftrag geben“, sagt Hendrik Hecht. Der Markt werde eben immer vielfältiger – und verlange immer öfter nach bestimmten Wünschen in kleineren Umfängen, die schnell umgesetzt werden müssen.

Frank Oldorff, Projektleiter Dogitaldruck bei Swiss Krono in Heiligengrabe, mit einem Stück Laminat-Fußboden aus eigener Produktion. Quelle: Björn Wagener

Um das zu ermöglichen, hat sich Swiss Krono mit der genannten Investitionssumme nicht nur neue Drucktechnik ins Haus geholt, sondern auch gleich das „Haus“ gebaut. Denn es entstand extra dafür eine große neue Produktionshalle.

Zwei Mitarbeiter steuern Produktionsablauf

Dort reiht sich eine ganze Straße der Technik auf, teils bis zu fünf Meter hoch. Probepapierrollen laufen durch. Einstellungen für Farben werden getestet. Wie ein Regenbogen sind sie auf den Papierstreifen zu sehen. Auch die Druckgenauigkeit wird eingestellt. Denn nichts darf verschwommen wirken. Die Spezialisten haben alles im Blick, legen Hand an, wo es nötig ist. Fotos von der Anlage sind nicht erlaubt – nur vom Hersteller freigegebene Motive dürfen verwendet werden.

Später werden in der Halle zwei Mitarbeiter den gesamten Produktionsablauf steuern und überwachen, sagt Ingo Lehnhoff, der in der Geschäftsführung bei Swiss Krono in Heiligengrabe für Produktion und Investition zuständig ist. „Es geschieht ja alles automatisch. Auch das Heranführen der Papierrollen.“

Optimale klimatische Bedingungen zu jeder Jahreszeit

Eine davon wiegt etwa eine Tonne und hat 7000 laufende Meter Papier „geladen“. Im Produktionsprozess rollen 150 Meter pro Minute ab. In der Halle herrscht eine konstante Temperatur von 22 Grad und eine Luftfeuchte von 50 bis 60 Prozent. Um Schwankungen möglichst zu vermeiden, sind Zulieferung und Abtransport von Material nur über Schleusen möglich. „Dadurch haben wir hier ideale Bedingungen“, sagt Frank Oldorff, Projektleiter Digitaldruck. Nicht nur fürs Papier, auch für die Mitarbeiter. Das gesamte System funktioniere im Grunde ähnlich wie ein herkömmlicher Drucker zu Hause, nur eben größer. Sollte ein technisches Problem auftreten, gibt es eine direkte online-Verbindung zum Hersteller.

Kinderdokor für Laminat-Fußboden von Swiss Krono in Heiligengrabe. Quelle: Björn Wagener

Mit der neuen digitalen Drucktechnik wolle man aber nur vergleichsweise „kleine Lose“ herstellen. Denn sie soll keine Konkurrenz zu den bisherigen externen Partnern sein, von denen weiterhin der größte Teil der Fußboden-Dekore auf Papier produziert wird. Die gedruckten Muster werden dann mit einem speziellen technischen Verfahren in einem Schwesterwerk mit der Fußbodenoberfläche verklebt. Es sind vielmehr die speziellen Kundenwünsche in gewissen Größenordnungen, auf die die neue Drucktechnik im eigenen Hause abzielt.

Swiss Krono experimentiert mit zahlreichen Motiven

Doch die Wertschöpfungskette geht bei Swiss Krono in Heiligengrabe noch weiter. Hier wird nicht nur der Laminatfußboden hergestellt und das Dekor zum Teil selbst gedruckt. Es wird auch direkt vor Ort entwickelt. Vier Mediengestalter entwerfen das, was die Kunden später beim Blick auf den Boden sehen. Beliebt seien zum Beispiel alle Arten von Eiche und zum Teil Esche, ansonsten auch Fantasie-Dekore. Bei Swiss Krono experimentiert man auch mit Motiven fürs Kinderzimmer. Es gibt Proben mit lustigen Figuren.

Dieser kreative Bereich soll im Zusammenhang mit den neuen künftigen Möglichkeiten noch erweitert werden. „Wir benötigen Designer und Medienfachleute, die sich mit Grafik, Trends und internationalen Vorlieben auseinandersetzen und diese Dinge einfließen lassen in die Erstellung neuer Dekor-Designs“, sagt Geschäftsführer Hendrik Hecht. Auch aus anderen Bereichen würden neue Mitarbeiter gesucht – etwa Drucker oder Maler und Lackierer.

Neue Produktionseinheit in Wittstock

Rund 55 Millionen Quadratmeter Laminat-Fußboden verlassen das Werk jährlich – etwa 3000 passen auf einen Lkw. Geliefert wird in 90 Länder. „Der größte Markt ist der heimische in Deutschland“, sagt Hendrik Hecht.

Der jüngste Schritt in die Zukunft ist auch für die Profis von Swiss Krono spannend. „Wir freuen uns auf die Arbeit in unserer neuen Produktionseinheit“, sagt Hecht. Zudem könne Wittstock und die Region künftig auf noch mehr internationale Gäste zählen, „weil wir auch eine intensive Zusammenarbeit in unserem Firmenverbund mit allen Produktmanagern und Designern weltweit anstreben.“ Dabei werde die Design-Station, die im ehemaligen Bahnbetriebswerk in Wittstock entstehen soll, eine wichtige Rolle spielen. Noch hat der Umbau nicht begonnen. „Aber wir wollen die Station schnellstmöglich in Betrieb nehmen.“

Von Björn Wagener