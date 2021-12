Heiligengrabe

Eine Unterschriftenliste überreichte Nadine Mundt auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Heiligengrabe an den Vorsitzenden des Gremiums, Hans-Heinrich Grünhagen. Mit dieser Liste wollen Anwohner im Wohngebiet Meisenweg in Heiligengrabe auf ein Straßenproblem aufmerksam machen. Es geht um die Zuwegungen zum möglichen künftigen Wohngebiet Am Amselweg, für das die Gemeindevertreter jüngst die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen haben.

Befürchtungen der Anwohner in Heiligengrabe

Demnach soll auf einer 0,8 Hektar großen Fläche ein kleines Wohngebiet entstehen, das etwa

Auf dieser Fläche am Amselweg in Heiligengrabe könnte Platz für einige Wohnhäuser entstehen. Quelle: Björn Wagener

sieben Häusern Platz bietet. Die Anwohner, die die gut gefüllte Liste unterschrieben haben, halten die Zufahrtsstraßen jedoch für ungeeignet. „Sie sind mit einer Breite von nur 2,60 Metern sehr eng und lassen keinen Platz für Gegenverkehr“, sagte Nadine Mundt.

Alte Straßenbäume würden den Platz zusätzlich einschränken, hieß es. Zudem würden die Straßen in dem Bereich schon jetzt Schäden aufweisen und wären der Belastung durch schwere Baufahrzeuge nicht gewachsen, vermuten die Anwohner. Und sie sehen noch weitere Probleme: Die Straße am Spatzenberg würde als Zubringer zum anvisierten künftigen Wohngebiet dienen. Sie sei durch eine 90-Grad-Kurve aber schlecht einsehbar und befahrbar.

Erhöhtes Unfallrisiko in Heiligengrabe befürchtet

„Wir als Eltern schulpflichtiger Kinder sehen hier ein erhöhtes Unfallrisiko bei weiter steigendem Verkehrsaufkommen“, sagte Nadine Mundt. Zudem fehlen Fuß- und Radwege. Die Klärung der Verkehrssituation halten die Anwohner, die das Anliegen unterstützen, für eine Grundvoraussetzung für die geplante Erschließung.

„In Gesprächen mit der Gemeinde konnten unsere Fragen bisher nicht geklärt werden. Es gab auch noch keinen Vor-Ort-Termin“, berichtete Nadine Mundt und wandte sich daher mit der Bitte an die Gemeindevertreter, die angesprochenen Aspekte zu berücksichtigen. „Wir wären dankbar, wenn man uns Gehör schenken würde“, sagte sie als sie die Unterschriftensammlung an Hans-Heinrich-Grünhagen übergab. Gemeindevertreterin Uta Köhn (CDU) pflichtete den Anwohnern bei und regte an, dort Ausweichstellen zu schaffen.

Projekt in Heiligengrabe noch in frühem Stadium

Bürgermeister Holger Kippenhahn erinnerte daran, dass man zu diesem Thema kürzlich an einem Tisch gesessen habe. Das Projekt befinde sich in einem sehr frühen Stadium. Die Gemeindevertreter haben lediglich einen Aufstellungsbeschluss für einen B-Plan gefasst. Das heißt, die Planung beginnt erst. Und so lange nichts Greifbares vorliegt, könnten zu bestimmten Einzelheiten noch keine Aussagen getroffen werden.

„Wenn ein erster Entwurf vorhanden ist, wird der Bauausschuss der Gemeindevertretung damit konfrontiert“, sagte Holger Kippenhahn. Es gebe dann noch genügend Gelegenheiten sich dazu auszutauschen. Auf den Hinweis von Nadine Mundt, dass es den Anwohnern vor allem darum gehe, ihre Bedenken frühzeitig anzubringen, antwortete der Bürgermeister, dass die Gemeindevertreter später immer noch die Möglichkeiten hätten, den Bebauungsplan auch abzulehnen.

Von Björn Wagener