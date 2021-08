Heiligengrabe

Eine Haushaltssperre in der Gemeinde Heiligengrabe ist in diesem Jahr nicht zu erwarten. Dies geht aus dem Halbjahresbericht zum aktuellen Haushalt hervor.

Zur Erinnerung: Die Verwaltung in Heiligengrabe zog am 5. Mai 2020 die Reißleine und verhängte damals eine Haushaltssperre. Diese endete erst zum 31. Dezember des vergangenen Jahres. Mit dieser Maßnahme dämmte die Gemeinde Heiligengrabe die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunale Einnahmesituation ein. Neue Vorhaben waren von der Haushaltssperre betroffen und lagen auf Eis.

Halbjahresbericht zum Haushalt 2021 wird in Heiligengrabe vorgestellt

Bürgermeister Holger Kippenhahn informierte in dieser Woche bei der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Heiligengrabe als Ausschussvorsitzender über den laufenden Haushalt. Dabei stellte er den Halbjahresbericht zum Stand 30. Juni vor. Dieser gibt einen Überblick über die vorläufige Finanz- und Ergebnisrechnung, Erträge und Aufwendungen sowie die investitiven Ein- und Auszahlungen.

Gewerbesteuereinnahmen machen in Heiligengrabe Hoffnung

Besonders der Blick auf die Gewerbesteuereinnahmen lohnt sich. Dort liegen zum Stand 30. Juni Einnahmen in Höhe von 5,249 Millionen Euro vor; der Planungsansatz für 2021 liegt bei 5,016 Millionen Euro. „Trotz der Corona-Pandemie liegt die Gewerbesteuer mit 233.200 Euro über dem Planansatz“, zitierte Holger Kippenhahn die Unterlagen.

Heiligengrabes Bürgermeister Holger Kippenhahn. Quelle: Christamaria Ruch

Bei den Erträgen der Gewerbesteuer handelt es sich vor allem um Vorauszahlungen; sie liegen bei 5,047 Millionen Euro. Lediglich 202.000 Euro sind zum 30. Juni abgerechnet. Damit werden die Auswirkungen der Pandemie erst in den Folgejahren zum Tragen kommen.

Gewerbesteuereinnahmen in Heiligengrabe bilden Basis für Haushaltsjahr 2021

„Diese guten Einnahmen bilden eine gute Basis für das Haushaltsjahr“, sagte Holger Kippenhahn. Zum Vergleich: Die Gewerbesteuereinnahmen 2020 hatten laut Planung 5,5 Millionen anvisiert. Zum Jahresende schloss dieser Bereich jedoch mit einem Fehlbetrag in Millionenhöhe ab: Nur 3,5 Millionen Euro gingen in diesem Bereich in der Verwaltung ein; damit lag das Defizit bei den Gewerbesteuereinnahmen bei zwei Millionen Euro.

Die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgt quartalsweise; bisher ist das erste Quartal abgerechnet. Bei den übrigen Steuerpositionen wurden die Planansätze nahezu voll erfüllt.

Vorläufge Ergebnisse in Heiligengrabe

Das vorläufige Ergebnis per 30. Juni ergab bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt 8,288 Millionen Euro. Dies entspricht 71,69 Prozent des Jahresergebnisses. Bei den Aufwendungen liegt das vorläufige Ergebnis bei 7,062 Millionen Euro; das entspricht 55,2 Prozent des Jahresergebnisses.

Grundsätzlich steht fest, dass bestimmte Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen laut Plan nicht kontinuierlich erfolgen. Sie können auch noch bis Ende März 2022 für das aktuelle Jahr berücksichtigt werden.

Abschreibungen in Heiligengrabe

Hinzu kommen weitere Buchungen wie etwa Abschreibungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Deshalb kann auf Grundlage vom Ist-Stand zum 30. Juni nicht auf das zu erwartende Jahresergebnis 2021 geschlussfolgert werden, weil dort keine lineare Hochrechnung möglich ist.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind auch die Benutzungsgebühren für Kita und Hort einzuordnen. Der Betrieb in Kita und Hort wurde coronabedingt im ersten Halbjahr 2021 eingeschränkt; damit sind Rückerstattungen von Beiträgen verbunden. Hinzu kommt die zum 1. August in Kraft getretene neue Kitasatzung. In Folge dessen erwartet die Gemeinde bis Jahresende geringere Einnahmen.

Von Christamaria Ruch