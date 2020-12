Blumenthal

Die am 5. Mai in der Gemeinde Heiligengrabe wegen der Corona-Krise verhängte Haushaltssperre endet am 31. Dezember. Die Gemeindevertreter erteilten dem Haushalt und der Haushaltssatzung 2021 bei ihrer Sitzung im Bürgerhaus in Blumenthal grünes Licht. Damit tritt die Haushaltssperre Ende des Jahres automatisch außer Kraft.

Im Galopp ging die Sitzung mit 14 Tagesordnungspunkten im öffentlichen Teil über die Bühne. 40 Minuten und nur eine Handvoll Wortmeldungen später endete diese Sitzung. Die Fraktion Wählergruppe Lebens(t)raum Dorf zwischen Jäglitz und Glinze und CDU stimmte gegen den Haushalt. Deren Vorsitzender Robert Scholz begründete dies vor der Abstimmung mit Adresse an die Verwaltung: „Die Fraktion wird dem Haushalt nicht zustimmen, da Sie nicht ausschließen können, dass Steuermittel für undemokratische und rechtsextreme Strukturen fließen.“

Haushalt 2021 in Heiligengrabe konzentriert sich auf bekannte Baustellen

Der Finanzhaushalt umfasst 2,227 Millionen Euro. Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn stimmte die Gemeindevertreter darauf ein, dass es „2021 nicht viele neue Bauvorhaben in der Gemeinde gibt. Eher wollen wir bereits bestehende Maßnahmen fertig stellen.“ Dazu zählen etwa die Baustellen in der Nadelbachgrundschule in Heiligengrabe oder kleinen Grundschule in Blumenthal. Im Gewerbegebiet Heiligengrabe soll die Stichstraße Am Liebenthaler Bahnhof bis zur Höhe der Photovoltaikanlage ausgebaut werden.

Straßen in der Gemeinde Heiligengrabe werden nach Dringlichkeit repariert

Für die Umsetzung des neuen Gefahrenabwehrbedarfsplanes sind Haushaltsmittel in Höhe von 56.000 Euro eingestellt. Für Straßenreparaturen sind 374.000 Euro vorgesehen. Es geht darum, je nach Straßenzustand die am meisten gefährdeten Bereiche im Gemeindebereich auszuwählen.

Der Heideweg in Papenbruch wird im kommenden Jahr zur Baustelle. Quelle: Christamaria Ruch

Dabei nutzt das Bauamt eine Prioritätenliste, die regelmäßig fortgeschrieben wird. Das Netz der gemeindeeigenen Straßen umfasst 110 Kilometer. Straßen in Jabel, Königsberg, Liebenthal, Papenbruch und Rosenwinkel sollen 2021 mit diesen Mitteln repariert werden.

Dorfgemeinschaftshäuser in Herzsprung und Zaatzke im Blick

Die Dorfgemeinschaftshäuser in Herzsprung und Zaatzke sollen laut Holger Kippenhahn „in den nächsten Jahren ertüchtigt werden.“ Der Baubeginn hängt davon ab, wann die Gemeinde Fördermittel für diese Vorhaben erhält.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Herzsprung soll in den kommenden Jahren ertüchtigt werden. Die Gemeinde Heiligengrabe wartet auf Fördermittel für dieses Projekt. Quelle: Christamaria Ruch

Streit um die Kosten für den Umbau des Pavillon in Heiligengrabe

Auf Anfrage der Gemeindevertreterin Uta Köhn informierte Holger Kippenhahn über die Höhe der Kosten für das abgeschlossene Projekt „Umbau und Sanierung eines Schulpavillon in Heiligengrabe zum Multifunktionsgebäude.“ Das Bauvorhaben schlägt mit 1,186 Millionen Euro zu Buche. Davon kommen 779.000 Euro aus Fördermitteln und 407.000 Euro investierte die Gemeinde aus Eigenmitteln.

Die Ausstattung für das neue Dorfgemeinschaftshaus umfasst 53.300 Euro. Diese Summe kommt noch zu den Gesamtkosten hinzu. „Damit ist der Pavillon dreimal so teuer wie anfangs geplant“, kommentierte Köhn. Ihrer Auffassung nach waren ursprünglich 356.000 Euro für diese Maßnahme kalkuliert. Dies verneinte Holger Kippenhahn mit Nachdruck: „Diese Zahlen sind mir nicht bekannt.“

