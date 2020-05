Heiligengrabe verhängt Haushaltssperre

Heiligengrabe

Die Gemeinde Heiligengrabe verhängt ab sofort eine Haushaltssperre. Das teilen Bürgermeister Holger Kippenhahn und Kämmerin Heike Manke mit. Die Gründe seien auf die derzeitige Corona-Pandemie zurückzuführen.

Sie sorgt für große finanzielle Einbrüche bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer sowie beim Gemeindeanteil der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Gemeinde rechne nach ersten Einschätzungen mit einem Verlust von elf Prozent. „Bei einem geplanten Ansatz von 5,5 Millionen Euro sind das 600.000 Euro“, so Kippenhahn.

Verluste könnten sich noch erhöhen

Und der Rückgang könnte noch heftiger ausfallen – in Betracht gezogen werden Einbußen von bis zu 25 Prozent. Ob das so eintritt, hänge von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt ab, die derzeit noch nicht endgültig abzusehen sind.

Besonders schwierig sei es, einzuschätzen, wie sich das Aufkommen der Einkommenssteuer entwickeln wird. Bei einem geplanten Anteil der Einkommenssteuer bei der Gemeinde Heiligengrabe von 1,228 Millionen Euro läge der Einnahmeverlust bei 307.000 Euro, wenn der 25-prozentige Rückgang einträfe. Beim Anteil an der Umsatzsteuer läge der Verlust dann bei rund 77.000 Euro – bei einer geplanten Summe von 307.700 Euro.

Fördermittel lassen auf sich warten

Hinzu komme, dass anvisierte Fördermittel für Baumaßnahmen später ausgezahlt werden, weil

Der Kita-Anbau in Zaatzke. Quelle: Björn Wagener

sich die Bearbeitung verzögert. Denn die vielen Anträge aus der privaten Wirtschaft würden bevorzugt behandelt. Das heißt für die Gemeinde, länger als geplant finanziell in Vorleistung gehen zu müssen. Laut Holger Kippenhahn betreffe das vor allem den Umbau des Pavillons auf dem Areal der Nadelbachgrundschule in ein Dorfgemeinschaftshaus in Heiligengrabe und den Anbau an der Kita in Zaatzke. Beim Pavillon geht es um eine Förderung in Höhe von 304.000 Euro; bei der Kita sind es 20.400 Euro. Zudem sei davon auszugehen, dass aufgrund der Corona-Pandemie noch weitere ungeplante Ausgaben auf die Gemeinde zukommen.

Einziges probates Mittel

Das alles habe dazu geführt die Haushaltssperre zu verhängen. Sie werde angesichts der aktuellen Lage als „einziges probates Mittel“ angesehen, um Schaden von der Gemeinde abzuwenden oder zu minimieren.

Für die Gemeinde heißt das konkret: Es werden nur noch jene Aufträge erteilt oder finanzielle Leistungen erbracht, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist oder die notwendig sind, um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Die entsprechende Einschätzung obliege der Kämmerin.

Keine neuen Investitionen

Neue Investitionen dürfen nicht mehr begonnen werden. Davon betroffen sind vor allem zwei Maßnahmen: Der Straßenbau in Königsberg und die Sanierung des Wohnblocks am Spatzenberg in Heiligengrabe.

Von Björn Wagener