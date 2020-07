Bork

Wer meint, dass in unserer ­Region in den Ferien nichts los ist, den will ich hier eines Besseren belehren. Die Schulsozialarbeiter der Gemeinde Heiligengrabe, Nadine Klöhn und Madlen Striegler, beispielsweise haben ein abwechslungsreiches Programm ausgetüftelt, das vor allem eines möchte: Weg vom Computer oder der Spielkonsole und raus in die Natur.

Und so ging es diese Woche auch aufs Wasser, genauer auf die Kyritzer Seenkette. Mit Kanus sollte die Tour etwa zwölf Kilometer weit von Bork nach Kyritz führen. Verstärkung bekamen die Teilnehmer von mir, als Reporter der MAZ, der kräftig mitpaddelte.

Zur Galerie Gemeinsam mit Ferienkindern und Schulsozialarbeiterinnen aus Heiligengrabe paddelte die MAZ über die Kyritzer Seenkette.

Neben den beiden Schulsozialarbeiterinnen waren Eric Beelitz aus Heiligengrabe, Robin-Tyler Dormann aus Blandiko (beide 12) sowie Ayla Wilson-Mundt und Hanna Völpel aus Wernikow (beide fast 12) dabei. Die Jugendlichen hatten alle Erfahrung mit dem Kanufahren. „Wir machen jedes Jahr am Herrentag eine Tour“, berichtete Ayla Wilson-Mundt. Und auch Nadine Klöhn war öfter schon mit dem Kanu unterwegs gewesen. „Wir sind vom Seehotel Ichlim auf die Müritz“, sagte sie.

Nautische Erfahrung hatte zudem Madlen Striegler. „Wir hatten viele Jahre mal ein Motorboot in Malchow“, sagte die Schulsozialarbeiterin. So kam ihr die Ehre zu, die Seekarte zu lesen und zu verwahren.

Die bekam sie von Andree Kienast. Er verleiht seit einigen Jahren Boote, in diesem Fall drei Kanus an uns. Mit dazu bekamen wir wasserdichte Behälter für Wertgegenstände, Kanuwagen und Schwimmwesten. „Die sorgen dafür, dass ihr, falls Ihr ins Wasser fallt, nicht gleich so tief absinkt“, erklärte der Booteverleiher. Ihm zur Hand ging Hans-Peter-Kraatz von den Paddelfreunden Kyritz.

Besatzung einmal gewechselt

Von der Badestelle Bork ging es los auf den Borker See. Den ersten Kilometer hatten alle Zeit, sich ein wenig einzuspielen. Das klappte bei Ayla und Hanna anfangs nicht so gut. So entschieden die Schulsozialarbeiter, dass die Jugendlichen kurz am Ufer anlegen und wechseln sollten. Nun fuhr Ayla mit Eric und Robin mit Hanna.

Im Laufe der Tour kommen alle immer besser voran. Quelle: Christian Bark

„Das läuft doch schon besser“, stellte Madlen Striegler nach einigen Minuten fahrt fest. Und auch unser Dreier-Boot, ich war bei den beiden Schulsozialarbeiterinnen an Bord, konnte Kurs und Geschwindigkeit halten. Klar waren wir mehr Paddler, allerdings hatten wir auch mehr Gewicht.

Vom Borker ging es auf den Salzsee. Das Wetter spielte ganz gut mit. Zwar ließen dunkle Wolken ein Gewitter befürchten, auf der anderen Seite brütete die Sonne dadurch nicht so. Auf Höhe des Schlosses Karnzow ging es abermals an Land. Für Robin allerdings beim Ausstieg etwas tiefer ins Wasser. Doch er ließ sich die weitere Fahrt nicht von der nassen Hose stören.

Mit den Booten geht es entlang der L14 zum Untersee. Quelle: Christian Bark

Auf dem Obersee angekommen, ging es zu einer Anlegestelle bei Stolpe. Hier mussten wir die Boote auf die Kanuwagen hieven und die Straße entlang schieben. An einem Tümpel, wo derzeit das Fahrgastschiff „Neptun“ untätig vor Anker liegt, setzten wir die Kanus wieder ein.

Amazonastour zum Untersee

Es ging einen kleinen Kanal entlang auf den Untersee. „Das hat jetzt schon etwas von Amazonas“, sagte Nadine Klöhn. „Einfach herrlich“, sagte Madlen Striegler. Und auch die Jugendlichen schienen die Natur zu genießen. Am Untersee wurden wir zunächst von Seerosen begrüßt. Nun waren es nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel, dem Strandbad Kyritz.

Am Untersee liegt das Fahrgastschiff Neptun, das aber derzeit nicht fährt. Quelle: Christian Bark

Allerdings war das Wetter längst nicht mehr so ruhig, wie am Anfang der Tour. Starker Gegenwind und kräftigere Wellen machten ein ­Vorankommen nur schwer möglich. Hinzukam die Furcht, mit den ­Booten zu kentern. „Ihr müsst ­versuchen, gegen die Welle zu fahren und nicht auf ihr zu liegen“, erklärte Madlen Striegler den Jugendlichen.

Lieber Rücken- als Gegenwind

Zunächst gab es einen Rückzug in den Uferbereich, wo wir uns an Ästen ins Wasser ragender Bäume festhielten. Die Entscheidung fiel: wir fahren wieder zurück nach Stolpe. Letzte Umentscheidungsversuche wurden zurück auf dem See noch einmal durch einen Gruppenabstimmung zerstreut. Wir paddelten zurück und nutzten den Rückenwind.

Wellen und Wind zwingen uns in Ufernähe. Quelle: Christian Bark

Nach einigen Anrufversuchen bei schwankendem Mobilfunknetz konnten wir Andree Kienast darüber informieren, dass er uns in Stolpe statt Kyritz abholen soll. Die Rücktour verlief entspannt. „Bei all den Erfahrungen, die sie heute gemacht haben, werden die Jungs und Mädchen den Ausflug bestimmt nicht so schnell vergessen“, sagte Madlen Striegler.

In Stolpe nahmen uns Andree Kienast und Klaus-Peter Kraatz in Empfang. „200 Meter hättet ihr nur noch bis zum Strandbad gebraucht“, sagte der Kanuverleiher. Aber Sicherheit gehe nun einmal vor. Und so konnten die Jugendlichen in Stolpe am Obersee nochmal ins kühle Nass hüpfen, bis es zurück nach Hause ging.

Auf Robin wartet demnächst übrigens bald die nächste Kanutour. „Im Ferienlager wird es eine geben“, kündigte der Zwölfjährige an. Erfahrung dafür dürfte er mit uns wohl einige gesammelt haben.

Von Christian Bark