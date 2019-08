Grabow

Mitglieder des Ortsbeirates in Grabow trafen sich am Mittwochabend im Vereins-, Freizeit- und Kulturzentrum des Ortes zu ihrer zweiten Sitzung. Philip Lengert steht dem Gremium als neuer Ortsvorsteher vor, Martina Hoffmann und Holger Steinhauer sind Beiräte.

Herbstfeuer am 2. Oktober

Schwerpunkt war die Planung zum Herbstfeuer am 2. Oktober um 19 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgen an diesem Abend die Mitglieder vom Sportverein Blumenthal/ Grabow. Bei dieser Veranstaltung wird das letzte Mal die Feuerstelle an der Blumenthaler Straße genutzt. „Der Eigentümer der Fläche möchte nicht mehr, dass diese Stelle weiter genutzt wird“, teilte Philipp Lengert mit.

Die alte Feuerstelle wird nach dem Herbstfeuer aufgegeben. Quelle: Christamaria Ruch

Perspektivisch wird die Feuerstelle auf das Gelände vom Vereins-, Freizeit- und Kulturzentrum umziehen. „Wir stellen dann ein Schild auf, dass an der bisherigen Stelle nichts mehr abgeladen werden darf“, so Lengert. Nach dem Herbstfeuer wird der Standort beräumt.

Ein-Euro-Jobber gewünscht

Der neue Ortsbeirat hat das Interesse, dass in Grabow 2020 wieder Personen mit Mehraufwandsentschädigung (MAE), sogenannte Ein-Euro-Jobber, eingesetzt werden. Kämmerin Heike Manke von der Gemeinde Heiligengrabe sagte, dass sie dieses Anliegen in die Verwaltung mitnimmt: „Es gibt aber nur noch sehr wenige Stellen.“

Landwirt möchte sich einbringen

„Ich bringe mich in dem ortsansässigen Landwirtschaftsbetrieb in der dritten Generation ein“, sagt Philipp Lengert. In diesem Zuge möchte er sich für den Ort engagieren. Gemeinsam mit Martina Hoffmann vertritt er die Wählerliste Grabower Dorfstraße/Wiesenweg. „Im Dorf soll etwas passieren, es geht um mehr Miteinander“, sagte Martina Hoffmann. Sie geht „mit offenen Augen durch das Dorf.“

Holger Steinhauer von der Wählerliste Straße zum Sportplatz/Blumenthaler Straße war vor längerer Zeit einmal im Ortsbeirat und kehrt nun in das Gremium zurück. Er ist außerdem Mitglied der Gemeindevertretung: „ Kommunalpolitik ist wichtig, ich möchte aktiv mit gestalten.

Der Ortsbeirat in Grabow trifft sich wieder am 25. September um 18 Uhr. Dann werden auch weitere Ideen für das Herbstfeuer gesammelt.

Von Christamaria Ruch