Herbstputz in Jabel

Jabel

Großer Herbstputz am Samstag in Jabel: An vielen Stellen des kleinen Dorfes packten die Bewohner an. Es ging vor allem darum, das Laub zu entfernen. Fast überall wurde geharkt und gefegt, vor allem rund um die Dorfkirche und am Gemeindehaus. „Den Friedhof hat die Gemeinde schon gemacht“, sagte Ortsvorsteher Fred Wehland.

Außergewöhnlich viele Helfer

Er freute sich über die außergewöhnlich vielen Helfer. Etwa 30 Bewohner waren zum Herbstputz erschienen – und damit mehr als bei ähnlichen Einsätzen in den vergangenen Jahren. So war ein Großteil der Arbeit schon nach etwa einer Stunde geschafft. Eigentlich hätte sich nach dem Herbstputz traditionell noch ein Eisbeinessen angeschlossen. Aber das ging coronabedingt natürlich nicht.

Von Björn Wagener