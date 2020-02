Ruf nach Baugrundstücken wird laut

Heiligengrabe

Herzsprung brauche Baugrundstücke. Darauf drängte Angela Gritke auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Sie wisse von mehreren jungen Familien, die sich gern im Dorf niederlassen würden, wenn sie eine Möglichkeit dazu hätten. Aber Bauplätze fehlten. Deshalb geht ihr Blick in Richtung Gemeinde Heiligengrabe und Bürgermeister Holger Kippenhahn, der an der Sitzung teilnahm.

Die Gemeinde analysiere zurzeit, wo welche Bedarfe hinsichtlich Bauland bestehen. Danach werde darüber zu entscheiden sein, welche Maßnahmen daraus resultieren sollten.

Anfragen kommunizieren

In diesem Prozess sei es wichtig, dass die Ortsteile der Gemeindeverwaltung mitteilen, inwieweit Anfragen nach Bauland vorliegen. Nur so sei es möglich, sich einen realen Überblick zu verschaffen.

Diese Analyse werde noch längere Zeit in Anspruch nehmen, sagt Holger Kippenhahn, ohne sich auf eine Zeitspanne festlegen zu wollen. Doch er macht auch klar: „Wir können nur jene Flächen entwickeln, die sich in der Hand der Gemeinde befinden.“

Verkehrsanbindungen sind wichtig

Die größte Nachfrage nach Bauland bestehe dort, wo die Verkehrsanbindungen gut und Einrichtungen wie Kitas und Schulen vorhanden sind. Das trifft in der Gemeinde vor allem auf die Orte Heiligengrabe, Herzsprung, Zaatzke und Blumenthal zu.

Das größte Engagement rund um neue Bauflächen fand in der Vergangenheit in Zaatzke und Blumenthal statt. Doch gerade in letzterem Ort habe sich gezeigt, dass die Fläche „Südliche Dorfstücke“ kaum gefragt war. Andererseits kostet das Entwickeln von Bauflächen Geld. „Und es dauert etwa zwei Jahre, bis ein Bebauungsplan überhaupt zum Tragen kommt.“ Deshalb wolle sich die Gemeinde zunächst einmal „im Rahmen dessen bewegen, was vorhanden ist.“

Bedarfsgerecht agieren

Deshalb sei die Gemeinde bemüht, künftig möglichst bedarfsgerecht zu agieren. Dennoch seien die Steuerungshebel begrenzt. Denn das meiste Land befindet sich in privatem Besitz. „Wir sind 2018 bereits an Eigentümer herangetreten – mit dem Wunsch, deren Flächen entwickeln zu wollen“, sagt Kippenhahn. Aber sie seien nicht zum Verkauf bereit gewesen. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, dass die Gemeinde Flächen beplant und damit aufwertet, sodass das Bauland zu höheren Preisen hätte verkauft werden können. Aber das sei ebenfalls an den Eigentümern gescheitert. „Wir können ja niemanden enteignen.“

Von Björn Wagener