Aussichtsturm Blumenthal vor Veränderung

Blumenthal

Der Aussichtsturm bei Blumenthal soll in die Verantwortung der Gemeinde Heiligengrabe übergehen. Das strebt der Verein Aussichtsturmbau Blumenthal an. Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde befasste sich auf seiner jüngsten Sitzung mit dieser Frage. Ergebnis: Eine Zustimmung wird noch nicht erteilt. Vielmehr solle zunächst geprüft werden, welche Kosten damit auf die Gemeinde zukämen. Erst dann könne eine Entscheidung getroffen werden.

An der Leistungsgrenze

Bisher wird der Aussichtsturm vom Verein Aussichtsturmbau Blumenthal betrieben. Doch die

Mitglieder sind inzwischen um die 60 Jahre alt und kommen zunehmend an ihre Leistungsgrenze, wenn es um den Turm geht. Bürgermeister Holger Kippenhahn hätte es daher lieber gesehen, wenn der Ausschuss auf der Sitzung bereits ein Votum für die Übernahme abgegeben hätte – schon als Würdigung der Arbeit des Vereinsvorsitzenden Detlef Glöde und seiner Mitstreiter.

Glöde hatte das Thema in der Vergangenheit bereits den Gemeindevertretern näher gebracht und den Eindruck gewonnen, dass das Ganze „positiv bewertet“ wurde. Für ihn ist die Übernahme „eine ganz normale Sache“. Denn die Gemeinde sei nicht nur eines der acht Mitglieder des Vereins. Die perspektivische Übernahme ihrerseits sei auch von vornherein in der Satzung verankert worden, um die Zukunft des Aussichtsturmes zu sichern.

Turm wurde 2004 eröffnet

Der Verein Aussichtsturmbau Blumenthal gründet sich 1999. Die Vorbereitungen und der Bau fordern großes Engagement. Fünf Jahre später – am 18. September 2004, wird die Vision der Vereinsmitglieder Wirklichkeit und der Turm eröffnet. Er ist 44,65 Meter hoch und damit der dritthöchste hölzerne Aussichtsturm in Brandenburg. 355.000 Euro seien in das Projekt geflossen, die Eigenleistungen nicht mitgerechnet, berichtet Detlef Glöde. „Während der Bauphase explodierten die Stahlpreise“, erinnert er sich. Doch da gab es kein Zurück mehr. Ein Kredit von der Gemeinde sei inzwischen fast abgezahlt.

Ein touristisches Highlight

Das eindrucksvolle Bauwerk gehört heute zu den touristischen Highlights der Gemeinde Heiligengrabe. Geschätzte 7000 Besucher machen sich jährlich auf den Weg nach oben, um die Aussicht zu genießen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Hochrechnung basiere auf den Einnahmen aus der Kasse des Vertrauens am Fuß des Turms. Laut Detlef Glöde befinde der Turm in einem „Top-Zustand“ und trage sich finanziell inzwischen selbst. Im vergangenen Jahr seien die Blitzschutzanlage; Geländerteile und der Bodenbelag auf der Aussichtsplattform ganz oben erneuert sowie Sitzbänke platziert worden. Mittelfristig seien keine Investitionen nötig.

Zwar gebe es nach wie vor immer mal wieder Probleme mit Vandalismus oder Schäden durch Motocross-Fahrer, aber der Verein lässt sich dadurch nicht beirren. Er solle auch weiterhin bestehen bleiben. Seine Mitglieder wollen sich auch künftig um die Pflege und Sauberkeit des Turm-Areals kümmern.

Von Björn Wagener