Biete kurzfristig Wohnraum an. Ein Zimmer in ruhiger Lage und mit guter Aussicht. Für die alte Linde auf dem Kirchengrundstück in Dahlhausen trifft diese Wohnungsanzeige genau zu. Denn mit Beginn der Adventszeit ist die Herberge erstmals vermietet.

Gut abgeschirmt vom Trubel des Alltags lebt eine Familie zurückgezogen in dem Baum. Die Krippe aus der Weihnachtsgeschichte der Bibel hat in der Baumhöhle eine Wohnung auf Zeit gefunden. Die Figuren aus hellem und gebeiztem Holz sind schlicht und schnörkellos. Sie erinnern an ein Schattenspiel oder Scherenschnitt. Maria und Joseph, die Krippe, ein Stall und zwei Engel – das ist die Weihnachtsgeschichte. Auch in Dahlhausen.

Ausgehöhlte Linde in Dahlhausen bietet Mietern Unterschlupf

„Die Krippe ist ein Geschenk in meiner Familie, wir haben sie vor Jahren auf dem Weihnachtsmarkt gekauft“, erinnert sich Martina Kuhl aus Dahlhausen. Sie ließ sich von dem ausgezehrten Baum inspirieren. „Der Stamm sieht wie eine Höhle aus, da passt die Krippe gut hinein“, sagt die 41-Jährige. Doch erst auf dem zweiten Blick fällt dieses Zuhause ins Auge. Der Baum steht direkt hinter der Mauer des Grundstücks. Die Öffnung im Baumstamm ist zwar deutlich zu sehen, aber die kleine Krippe scheint sich vor den Blicken zu verstecken.

Baum ist vom Leben gezeichnet, jetzt zieht neues Leben ein

Der vom Leben gezeichnete Baum hat schon viele Jahre auf dem Buckel, ist ein Naturdenkmal und ging bei der Trockenheit und Hitze im Sommer 2018 in die Knie. Damals warf die Linde einen dicken Ast ab – Grünastbruch. Anschließend wurde die Krone ausgelichtet, um dem Baum noch ein paar Jahre Lebenszeit zu geben. Die Linde sammelte all ihre Kräfte und trieb wieder aus. Und das, obwohl der Stamm nahezu ausgehöhlt ist. Mit der Krippe ist endgültig neues Leben in diesen alten Baum gezogen.

Der Herrnhuter Stern leuchtet jedes Jahr im Advent oben im Kirchturm in Dahlhausen. Rechts steht die alte und hohle Linde. Quelle: Christamaria Ruch

Kirchenälteste hat ein Händchen für die Dekoration

Martina Kuhl ist Mitglied im Gemeindekirchenrat und übernimmt im Wechsel mit den anderen Kirchenältesten den Küsterdienst in der Kirche. Als Gartenbauingenieurin hat sie zudem ein Händchen für Pflanzen und Gestaltung. Dies stellte sie nun eindrücklich unter Beweis.

Weil sie unterschiedliche Krippen zu Hause hat, stellt sie eine davon öffentlich aus. „Im Sommer stand schon ein Strauß Sonnenblumen in dem Baum. Das hat mich inspiriert, die Linde auch im Winter in Szene zu setzen“, sagt Martina Kuhl.

Die Szene im Baum ist beleuchtet

Doch allein mit der Krippe gibt sie sich nicht zufrieden. Tannengrün schmiegt sich wie ein Teppich auf die Erde und reicht bis in die Baumhöhle hinein. Darauf ruht die Krippe. Christrosen mit ihren markant weißen Blüten und Scheinbeeren mit den knallroten Früchten stehen um die Krippe Spalier.

Und hinter dem Stalldach ragt ein zartes und helles Licht in den Abendhimmel der Baumhöhle. Martina Kuhl hat einen beleuchtbaren Stab hinter der Krippe aufgestellt. Dieser geht über eine Zeitschaltuhr nachmittags an und erlischt erst in der Dunkelheit. Ein Blick über die Mauer wird mit dieser schlichten Szene belohnt.

Die alte und denkmalgeschützte Linde auf dem Kirchnhof bietet in ihrem hohlen Stamm eine Herberge für die Krippe. Abends ist die Szene beleuchtet. Quelle: Christamaria Ruch

Gestaltung kommt bei der Kirchengemeinde gut an

Auch wenn das Mietverhältnis in der Linde nur für sechs Wochen abgeschlossen ist, sind die neuen Mieter in der Kirchengemeinde willkommen. Denn vom ersten Advent bis zum 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, wird die Weihnachtsgeschichte dort lebendig.

„Beim Gottesdienst am zweiten Advent haben sich die Besucher hier im Dorf gefreut, wie der hohle Lindenstamm gestaltet ist“, erinnert sich Martina Kuhl. Damit nicht genug. Hoch oben im Kirchturm in Dahlhausen leuchtet jedes Jahr im Advent ein Herrnhuter Stern. Dieser ist weithin zu sehen und weist den Einwohnern ihren Weg nach Hause.

Von Christamaria Ruch