Eine Kunstausstellung führte sie vor 25 Jahren zusammen. Bernd Weber aus Ostdeutschland und seine spätere Frau Margit Domanski-Weber aus dem Westen. Mittlerweile lebt das Paar in Wittstock. Bis heute erlebt es anhand kleiner Details, dass es Unterschiede aufgrund ihrer Herkunft gibt.

Äbtissin Erika Schweizer empfing am Mittwochabend zum zweiten Mal Besucher zum Ost-West-Gesprächskreis im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Dabei dreht sich alles um 30 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung. „Einander Geschichte(n) erzählen an einem Ort, der Geschichte(n) erzählt“, ist der Titel dieser Reihe.

Ost und West tauschten sich erstmals 2003 im Kloster Stift zum Heiligengrabe aus

Bereits 2003 gab es im Kloster Stift eine ähnliche Gesprächsrunde, wie Erika Schweizer nun erfuhr. Denn sie erhielt nun einen Brief aus Rathenow, in dem ihr eine Frau von einem einwöchigen Treffen im Mai 2003 im Kloster Stift erzählte. 14 Frauen aus Ost und West tauschten sich damals aus. „Manchmal rieben wir uns aneinander, manchmal staunten wir über ähnliche Probleme“, ist in dem Brief zu lesen.

Ungleiches Verhältnis bei den Besuchern

Waren beim ersten Gesprächsabend im Juni sieben Besucher aus dem ehemaligen Westen und nur eine Frau aus dem Osten dabei, kehrte sich dieses Verhältnis nun exakt um.

Äbtissin Erika Schweizer (2.v.l.) empfing zum zweiten Mal Besucher zum Ost-West-Gesprächskreis im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Quelle: Christamaria Ruch

Margit Domanski-Weber war die einzige mit Wurzeln in Westdeutschland. Lehrer, Erzieher, Landwirt, Bankkauffrau, Pfarrer und Ärztin und alle zwischen 50 und Ende 70 Jahre alt, sprachen über ihre Befindlichkeiten rund um Mauerfall und Wiedervereinigung.

Endlose Vorstellungsrunde

Die Vorstellungsrunde entglitt allerdings: Mehr als eine Stunde verging, bis die acht Besucher ihre Biografie kurz umrissen hatten. Dabei geriet das eigentliche Thema des Abends in den Hintergrund. Denn Erika Schweizer wollte sich über Vorurteile austauschen, die im Miteinander zwischen Ost und West auftauchen und sich festgesetzt haben.

Es geht nicht um Ost oder West, immer geht es um Menschen

Margit Domanski-Weber stammt aus dem Saarland und lebte lange Zeit in Westberlin, bevor die Mauer am 9. November 1989 fiel. Sie erinnerte sich, dass der berühmte Humorist Vicco von Bülow (1923 bis 2011), besser als Loriot bekannt, kurz nach dem Mauerfall eine zweiseitige Anzeige in einer Tageszeitung veröffentlicht hatte. Dort stand auf der einen Seite „zusammen wachsen“ und auf der anderen „zusammenwachsen.“ Damit meinte Loriot die Aufgaben, die vor Ost und West lagen „Genau das ist es, dachte ich“, so die 70-jährige Domanski-Weber. Und: „Für mich stand und steht im Vordergrund, dass es immer ein Mensch ist, egal woher er stammt.“

Die gleiche Sprache sprechen, aber etwas anderes damit meinen

Genau wie ihr Mann Bernd Weber ist Margit Domanski-Weber Deutschlehrerin. „Wir sprechen die gleiche Sprache, aber stellen immer wieder fest, dass einzelne Begriffe für uns eine andere Bedeutung haben“, so Bernd Weber. Wenn er beim Wort „wir“ die Familie meint, fühlt sie sich eingeengt und denkt, sie wird von ihrer Umwelt umklammert.

Die Rolle der evangelischen Kirche damals und heute

Sowohl Antje Reuter als auch Arnold Blum zollen der evangelischen Kirche und ihrem Handeln 1989 Respekt. „Das kann man nicht hoch genug würdigen“, so Reuter, Jahrgang 1969. Sie lebte damals in Leipzig und erlebte die Demonstrationen und die offene Nikolaikirche im Herbst 1989.

Antje Reuter und Arnold Blum zollen der evangelischen Kirche und ihrem Wirken rund um den Mauerfall 1989 Respekt. Quelle: Christamaria Ruch

Blum lebt im Prignitzdorf Glövzin ( Prignitz) und seine Familie ist seit 300 Jahren mit der Landwirtschaft verbunden. „Heute passt sich jedoch die evangelische Kirche zu sehr der Politik an“, sagte der 68-jährige Arnold Blum.

Konsum ist heute das Maß

Er kritisierte die wachsende Orientierung auf den Konsum in der Gesellschaft als „Maßstab und Indiz für das Glück. Es fehlt heute ein Korrektiv, so wie das einst die evangelische Kirche war.“ Auch Pfarrer Mario Friedrich zeigte sich „enttäuscht, dass heute die freiheitlich-demokratischen Werte an Bedeutung verlieren.“ Er ist seit 30 Jahren Pfarrer in der Prignitz und stammt aus Falkensee. „Das war damals eine kleinbürgerliche Welt, wir hatten alles und das Leben war dort wie in einer Blase.“

Freier atmen nach dem Mauerfall 1989

Für Ursula Nehmer aus Heiligengrabe steht fest: „Der Zusammenhalt vor 1989 war besser, aber die Freiheit fehlte damals.“ Sie besuchte im Herbst 1989 die Gesprächsrunden in der Marienkirche in Wittstock. „2000 Leute waren damals dort und ich konnte nach dem Mauerfall freier atmen als zuvor“, so Nehmer.

Der nächste Ost-West-Gesprächskreis ist am Mittwoch, 5. August, um 18.30 Uhr im Stülersaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe.

