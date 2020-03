Irische Lieder sowie irisches Bier und Whiskey. Das sind die Zutaten für den sechsten irischen Abend in Blumenthal. Am Freitag, 13. März, steht das Bürgerhaus ganz im Zeichen des St. Patrick’s Day.

Irischer Abend in Blumenthal mit Livemusik

Blumenthal - Irischer Abend in Blumenthal mit Livemusik