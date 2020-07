Jabel

Mit ihren Schützlingen sind die beiden Schulsozialarbeiterinnen der Gemeinde Heiligengrabe, Nadine Klöhn und Madlen Striegler, bisher die ganzen Ferien über in Bewegung gewesen. Ob bei Kanutouren auf der Kyritzer Seenkette oder bei einem Zirkusprojakt.

Nun haben sich die beiden Frauen mit Jugendlichen auf dem gesamten Gemeindegebiet aufs Fahrrad geschwungen. Von Heiligengrabe aus ging es nach Jabel. Dabei fuhr die Gruppe auch über Maulbeerwalde, Zaatzke und Glienicke.

Zur Galerie Ferienkinder aus Heiligengrabe radelten zum Ausflugslokal „Grüne Oase“ nach Jabel und besuchten Petra Puls.

„In Zaatzke haben wir eine Wasserschaukel ausprobiert“, berichtete Hanna Völpel. Zwischendurch hatte die Gruppe immer mal Rast gemacht, um letztlich in Jabel das Ausflugslokal „Grüne Oase“ zu besuchen.

„Hier waren wir im vergangenen Jahr schonmal und haben ein Beautycamp veranstaltet“, blickte Madlen Striegler zurück. Damals hätten auch alle im Teich gebadet.

Die Pflanzenpracht wurde bestaunt. Quelle: Christian Bark

Gastwirtin Petra Puls begrüßte ihre jungen Gäste und gab einen kurzen Überblick. „Ihr könnt unsere Tier- und Pflanzenwelt entdecken. Es gibt Nilgänse, Kaninchen, Kamerunschafe und vieles mehr“, sagte sie. Insgesamt umfasse das Areal mit dem beliebten Garten rund 6000 Quadratmeter.

Geocaching und Sommerolympiade

Neben Petra Puls’ beiden Hunden hatten es den Mädchen vor allem die kleinen Nilgänse und die Kaninchen angetan. „Sind die süß“, freute sich beispielsweise Ayla Wilson-Mundt über die kleinen Küken. Mit Tieren und Pflanzen konnten die Jugendlichen auf Tuchfühlung gehen.

Von Heiligengrabe über Maulbeerwalde und Zaatzke war die Gruppe nach Jabel gefahren. Quelle: Privat

Wer etwas darüber wissen wollte, konnte Dizuar Haso alles fragen. Er ist nicht nur der Koch im Lokal, er hat auch die Gehege und Vogelvolieren gebaut und kümmert sich um die Tiere.

Zur Stärkung gab es für die Radler noch eine große Portion Nudeln mit Tomatensoße. Für die Gruppe war es ein lohender Ausflug in die Region. „Vor allem weil die Oase mit dem Rad gut zu erreichen ist“, sagte Madlen Striegler.

Sie und Nadine Klöhn haben für diese Woche noch weitere Programmpunkte geplant. Natürlich haben alle etwas mit Spaß an der Bewegung zu tun. So ist für Mittwoch eine Geocaching-Schatzsuche in Heiligengrabe geplant.

Zum Abschluss der Woche steht am Donnerstag eine Olympiade in Heiligengrabe an. „Wenn schon die Olympischen Sommerspiele ausfallen, machen wir eben unsere eigenen“, sagte Madlen Striegler.

Von Christian Bark