Heiligengrabe

Über das Sozialraumbudget der Gemeinde Heiligengrabe war es den Schulsozialarbeiterinnen wieder möglich gewesen, für die Jüngsten ein Programm für die Osterferien auf die Beine zu stellen. So etwa ein Ausflug in den Naturerlebnispfad „Rote Brücke“ nahe Heiligengengrabe oder in das Abenteuersportcenter Wittenberge.

Am Mittwoch spielte sich das Ferienprogramm rund um einen Baum auf dem Gelände der Heiligengraber Nadelbach-Grundschule ab. Dort konnten die Kinder Türme aus Getränkekisten bauen und an ihnen hinaufklettern. Gesichert dabei waren sie an Seilen.

Die Kinder stapelten die Kisten und kletterten daran hoch. Quelle: Christian Bark

„Der Baum sollte gesund und der Ast stabil genug dafür sein“, erklärte Fabi König von „Natural Touring“ aus Berlin. Sie hatte den Kletterspaß am Mittwoch aufgebaut und ein Auge auf die Kinder. Ihre Firma biete zudem etwa „Monkeyklettern“ an, wobei Teilnehmer den Baum direkt hochklettern können, oder auch Seilbahnfahren.

Sicherheitsseil hält 2,2 Tonnen

„Die Kinder stehen total auf Kletterwald und Kletterwand, da wollten wir so etwas mal direkt bei uns anbieten“, erklärte Schulsozialarbeiterin Nadine Klöhn. Beim Kistenklettern können die Kinder mehrere Herausforderungen auf einmal meistern, nämlich einmal den Umgang mit dem Respekt vor der Höhe, zum anderen die nötige Koordination. Darüber hinaus werde Geschick und Balance trainiert.

Passieren konnte den Kletterern natürlich nichts, Fabi König hatte den Baum zuvor überprüft und die Kinder zudem an einem Sicherheitsseil befestigt. „Das hält ein ganzes Auto, genauer 2,2 Tonnen“, sagte die Kletterexpertin.

Kimberly stapelte 15 Kisten hoch. Quelle: Christian Bark

Ziemlich gut stellte sich dabei etwa die zwölfjährige Kimberly an. „Ich habe sowas vorher noch nie gemacht, aber es war ziemlich lustig“, sagte sie nach ihrer Kletterpartie. 15 von 20 möglichen Kisten hatte das Mädchen übereinanderstapeln und erklimmen können.

Der Wunsch der Kinder, eine solche Aktion zu wiederholen, war groß. Die Möglichkeit, diesen Wunsch in weitere Ferienprogramme mit einfließen zu lassen, haben sie im Spätsommer bei der nächsten Heiligengraber Demokratiewerkstatt.

Von Christian Bark