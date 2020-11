Wernikow/Blumenthal

Lieblingsorte sind das Thema eines dreiteiligen Kunstkurses mit dem Maler Detlef Glöde. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre nutzen derzeit das Angebot in Wernikow und Blumenthal. Esta Ruppin übernimmt dabei die Trägerschaft. Die Schulsozialarbeiterinen Nadine Klöhn und Madlen Striegler aus der Gemeinde Heiligengrabe begleiten die Kurse.

„Ursprünglich sollten die Kunstkurse Kinder und Erwachsene zusammenbringen“, sagt Madlen Striegler. Aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Auflagen kann der Kurs aber nur in abgespeckter Form über die Bühne gehen. „Wir sind froh, dass es überhaupt möglich ist. Wir bedauern, dass nun Erwachsene nicht mehr mitmachen dürfen“, sagte Striegler. Malschulen zählen auch in der Freizeit zu Angeboten mit Lehrinhalt und dürfen mit Teilnehmern bis 14 Jahre stattfinden.

Kunstkurs bringt Kinder und Jugendliche in der Gemeinde Heiligengrabe zusammen

Gezielt wählten die Schulsozialarbeiterinnen Wernikow und Blumenthal als Veranstaltungsorte. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen sowohl im Nord- als auch Südbereich der Gemeinde Heiligengrabe die Gelegenheit geben, beim Kunstkurs mitzumachen“, sagte Striegler. Der Kurs kam kurzfristig zustande und ist ein Ersatzangebot.

Darwi wohnt in Wernikow und malt die Feldsteinkirche seines Heimatortes. Quelle: Christamaria Ruch

Während der Sommerferien musste eine geplante Radtour an der Müritz wegen der Corona-Einreisebeschränkungen nach Mecklenburg-Vorpommern ausfallen. „Das Thema Kunst interessiert, daher bieten wir das nun als Alternative an“, sagte Madlen Striegler.

Fördermittel aus dem Sozialraumbudget kommen zum Einsatz

Die Veranstaltungsreihe wird mit 2000 Euro über das Sozialraumbudget des Landkreises Ostprignitz-Ruppin finanziert; die Gemeinde Heiligengrabe ist an der Kofinanzierung beteiligt. Da bei den Projekten von Esta Ruppin regional ansässige Partner ins Boot geholt werden, fiel die Wahl auf Kunstmaler Detlef Glöde aus Blumenthal.

Drei Kurseinheiten führen zum Bild

Die Nachwuchskünstler treffen sich im November dreimal für jeweils zwei Stunden in der alten Schule in Wernikow. Der zweite Kunstkurs beginnt im Bürgerhaus in Blumenthal Ende November.

Lisa stieg später als die anderen in den Kunstkurs ein und arbeitet an einem stimmungsvollen Sonnenuntergang. Quelle: Christamaria Ruch

„Drei Kurseinheiten sind eine ziemlich sportliche Herausforderung“, sagte Detlef Glöde beim zweiten Treffen in Wernikow. Umso mehr zeigte er sich überrascht, wie schnell die Kunstschüler vorankommen.

Die Landschaft in der Gemeinde Heiligengrabe liegt als Lieblingsort vorn

Landschaften in ihren Heimatorten stehen als Lieblingsorte hoch im Kurs. Das Farbenspiel der Sonne am Morgen oder am Abend ist dabei genauso beliebt wie etwa Motive im eigenen Garten. „Die Landschaftsmotive zeigen, wie sehr die Kinder und Jugendlichen hier verwurzelt sind“, sagte Madlen Striegler. Ihr Herz schlägt ebenfalls für die Natur vor der Haustür, wie der Blick auf ihre Leinwand zeigt.

Stimmungsvolle Naturbilder entstehen

Lea-Sophie aus Maulbeerwalde entschied sich für einen Bildausschnitt, der einen Teich und viel Grün auf ihrem elterlichen Hof zeigt. „Ich mache das erste Mal bei einem Kunstkurs mit“, sagte die zehnjährige Schülerin. Das Farbspiel von Himmel, Wasser und Bäumen überträgt sie in den passenden Proportionen auf ihre Leinwand. Mit lockerem Pinselstrich nehmen die einzelnen Abschnitte Konturen an. „Türkis ist meine Lieblingsfarbe“, sagte sie und mischte Acrylfarbe auf der Palette.

Bildtiefe, Farbschattierung und andere Tipps vom Profi

Die elfjährige Isabel aus Heiligengrabe malt gerne Landschaften und entschied sich für den Himmel über ihrem Wohnort. Detlef Glöde gibt an jedem Tisch Tipps und Hinweise, wie etwa Bildtiefe, Farbschattierungen und Proportionen entstehen. Er ermutigt Isabel, den Pinsel ganz locker über die Leinwand zu führen. Mehrere Farbschichten später ähnelt die Stimmung auf der Leinwand der Bildvorlage.

Lieblingsort in Wernikow. Die zwölfjährige Ayla mal einen Weg, der hinterm Dorf entlangführt. Dort ist sie oft mit ihrer Familie unterwegs. Quelle: Christamaria Ruch

Wernikow hat viel zu bieten

Lisa aus Liebenthal wählte einen Sonnenuntergang. Auch wenn ihre linke Hand derzeit im Gipsverband ruht, stieg sie noch in den Kunstkurs ein. „Am liebsten male ich mit Filzstiften und Copymarker“, sagt sie. Genauso souverän geht sie auch an die Acrylmalerei heran. Darwi ist einer der beiden Jungen im Kunstkurs in Wernikow. Er nimmt mit der sanierten Kirche in Wernikow ein detailgenaues Motiv als Vorlage. Ayla mag die Landschaft rund um ihren Heimatort Wernikow; ihre Wahl fiel auf einen Weg, der von Bäumen und Sträuchern gesäumt ist. „Dort gehen wir oft spazieren“, sagte Ayla.

Madlen Striegler begleitet die Malschüler zum Kurs und zeigt nun auch ihre kreative Ader. Quelle: Christamaria Ruch

Ausstellung ist geplant

„Beide Kunstkurse sollen am Ende zu einer Ausstellung führen“, sagte Madlen Striegler. Ob und wie das nun unter den Corona-Bedingungen möglich ist, steht derzeit noch nicht fest. „Vielleicht holen die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt nach.“

Von Christamaria Ruch