Papenbruch

Der Dachstein ruht in der linken Hand, rechts hält Chris Krassowski die Maurerkelle und streicht Mörtel über den Stein. Dann platziert er routiniert den Dachziegel auf der Kirche in Papenbruch. Stein für Stein, Reihe für Reihe. Es geht nur langsam voran.

Für Dachdeckermeister Chris Krassowski aus Meyenburg tanzt die Baustelle in Papenbruch aus der Reihe. „So etwas hatte ich noch nicht“, sagt er und schüttelt den Kopf. Zum 23. Mal deckt er ein Kirchendach. Der Plan sah für die neugotische Kirche von 1834 nur eine Sorte neue sogenannte Biberschwanzziegel vor.

Kirche in Papenbruch erhält ein neues Dach – aber anders als geplant

Doch auf dem Dach in Papenbruch landen jetzt zwei neue Sorten und eine alte, zusammengesammelt von drei unterschiedlichen Gebäuden. „So ein Sammelsurium“, sagt Krassowski. „Ich bin nicht gerade begeistert“, sagt auch Pfarrer Berthold Schirge.

Seit Anfang Mai ist die Kirche in Papenbruch eingerüstet. „Bei der Auswahl des Dachsteins legte die Denkmalbehörde im Mai fest, auch alte Steine von der Kirche wieder zu verwenden“, sagt Marek Fiedorowicz. Der Restaurator und Denkmalpfleger vom Ingenieurbüro für Baustatik und Sanierungsplanung (IBS) in Dahlwitz-Hoppegarten begleitet die Arbeiten. Es sollten so viele alte Steine wie möglich verwendet werden.

Die Südseite des Kirchendachs in Papenbruch ist ein Mix aus alten und neuen Dachsteinen. Quelle: Christamaria Ruch

Mischung aus alten und neuen Dachziegeln für Kirche in Papenbruch

„80 Prozent der alten Biberschwanzziegel waren Ausschuss“, sagt Chris Krassowski. Vor allem die Steine auf der Nordseite des Kirchenschiffs. „Die Steine sind in der Hand zerbröselt“, erinnert sich der 49-Jährige. Für ihn und seinen Mitarbeiter bedeutete das vor allem Mehrarbeit. Sie nahmen jeden alten Dachziegel über eine Sicht- und Klangprobe unter die Lupe. 20 Prozent blieben übrig.

Auf der Nordseite der Kirche liegen bereits komplett neue Biberschwänze in Doppeldeckung. Jetzt müssen sie noch einzeln in Mörtel gefasst werden. Quelle: Christamaria Ruch

Der Kompromiss: Die Nordseite wird komplett mit neuen und dunkelroten Biberschwänzen in Doppeldeckung ausgestattet. Bei der Südseite, die von der Dorfstraße aus sichtbar ist, wird die Sache knifflig. Dort wird ein Mix aus neuen und alten Steinen platziert. Die neuen Dachziegel dort sind heller als die auf der Nordseite und haben auch einen anderen Rundschnitt. Auch das legte die Denkmalbehörde fest.

Kirche in Papenbruch hatte ein Problem: Neue Dachsteine sind Mangelware

„Es gibt Lieferengpässe, von der hellen Sorte gab es nur noch 4000 Stück, nur drei bis vier Hersteller in Deutschland gibt es“, sagt Chris Krassowski. Der Engpass hat aber nichts mit der Corona-Krise zu tun.

Auf den neuen Dachlatten sind die alten und neuen Dachsteine gut zu erkennen. Quelle: Christamaria Ruch

Die Oberdeckung erfolgt mit den alten Ziegeln. „Auch wegen der Optik, das sieht lebendig aus“, sagt Restaurator Marek Fiedorowicz.

Kirche in Papenbruch hatte ein weiteres Problem: Alte Dachsteine sind Mangelware

Das nächste Problem: „Die alten und intakten Ziegel aus Papenbruch reichten nicht, um die obere Schicht zu decken“, sagt der Dachdeckermeister. Nun füllen auch alte Dachsteine von der Kirchenbaustelle in Fretzdorf die Lücken. Doch unterm Strich fehlten weitere Dachziegel.

Die Unterdeckung an der Südseite erfolgt mit neuen, die Oberdeckung mit alten Dachziegeln. Quelle: Christamaria Ruch

„Ich habe lange gesucht und eine Scheune mit passenden Steinen in Nettelbeck bei Putlitz gefunden“, sagt Chris Krassowski. Anderenfalls hätte er die Kirche nicht vollständig decken können. In Nettelbeck stieg er sogar mit seinem Mitarbeiter aufs Dach, um das Baumaterial zu sichern. „Überall fehlen die Leute, deshalb haben wir mitgeholfen“, sagt er.

Jeder Dachstein für die Kirche in Papenbruch wird in Mörtel gefasst

Die Arbeiten in Papenbruch kommen nur langsam voran. Um besser arbeiten zu können, liegen bereits alle Steine auf dem Dach. Für den Laien sieht die Baustelle damit fertig aus.

Doch die Handwerker nehmen dann jeden Dachziegel erneut in die Hand, streichen Mörtel in Quer- und Längsfuge drauf und platzieren ihn. „Damit soll die Eindeckung sicher vor Schnee und Sturm werden“, sagt der Dachdeckermeister. Pro Tag schaffen er und sein Mitarbeiter jeweils 25 Quadratmeter Dachfläche. Stein für Stein, Reihe für Reihe.

Dachdeckermeister Chris Krassowski streicht jeden Dachziegel vor dem Decken mit Mörtel. Damit soll das Kirchendach in Papenbruch sicher vor Schnee und Sturm werden. Quelle: Christamaria Ruch

Die historischen Dachziegel sind einen Zentimeter schmaler als die neuen. Auch da sind Chris Krassowskis fachliche Qualitäten gefragt, um die richtige Optik und den Rhythmus zwischen Unter- und Oberdeckung zu finden: „Das dauert alles länger als vorgesehen.“

Kostenrahmen für das neue Kirchendach in Papenbruch

Mit Blick auf die Baukosten behält Marek Fiedorowicz die Ruhe: „Die Holzschäden waren geringer als geplant, damit können wir die höheren Kosten beim Dachdecken ausgleichen.“ Für die neue Dacheindeckung sind 142.000 Euro kalkuliert. Dieser Kostenrahmen soll laut Fiedorowicz gehalten werden.

Das Dach auf der Südseite wird Dienstag fertig gedeckt, dann folgt die Nordseite. Dort liegen schon die Dachziegel, müssen aber auch wieder einzeln in Mörtel gefasst werden. Ende Oktober sollen die Arbeiten fertig sein.

