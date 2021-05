Papenbruch

Die Kirche in Papenbruch verwandelt sich in eine Baustelle. Das Dach des Kirchenschiffs wird neu gedeckt. Das Gotteshaus ist seit Ende vergangener Woche eingerüstet. Bevor die Dacharbeiten an der Biberschwanz-Doppeldeckung beginnen, steht am Mittwoch, 12. Mai, die Auswahl der Dachsteine auf dem Programm. Vertreter der Kirchengemeinde Papenbruch und der Denkmalbehörden suchen nach einer geeigneten Variante für einen neuen Dachstein, teilt Pfarrer Berthold Schirge auf MAZ-Anfrage mit. Der neugotische Feldsteinbau stammt von 1834. Im Jahre 1993 wurde die Kirche umfangreich saniert. Für die neue Dacheindeckung sind 142 000 Euro kalkuliert. Neben dem Kulturministerium des Landes Brandenburg sowie der Kirche beteiligen sich die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler (Kiba) sowie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) an den Kosten.

Von Christamaria Ruch