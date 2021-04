Heiligengrabe

Für die einen sind Grabsteine lediglich ein Zeichen von Tod und Vergängnis: Am besten gar nicht daran denken, dass es sie überhaupt gibt, denn nur das Leben zählt. Für die anderen sind – und zwar gerade besonders alte – Monumente ein Zeichen des Lebens. Des vergangenen zwar, aber die Steine selbst können erzählen, wenn man sie aufmerksam anschaut.

Der Eingang zum Kreuzgang im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Nach 30 Metern ist ein geheimnisvoller Grabstein zu sehen. Quelle: Kerstin Beck

So kommt jeder Besucher, der die eindrucksvolle Anlage im Kloster Stift zum Heiligengrabe besucht, unweigerlich an ihm vorbei – einem monumentalen Grabstein, der sich im direkt neben der Stiftskirche gelegenen südlichen Kreuzgang befindet.

Etwa 30 Meter vom Eingang entfernt steht, an die Mauer der Stiftskirche angebracht, das Denkmal, welches auf seiner Schauseite mit den erkennbaren Resten eines Äbtissinnenstabes eindeutig einer Klostervorsteherin gewidmet ist. Die am Rand des Steines umlaufende Inschrift ist – bis auf wenige Buchstaben im Sockelbereich – jedoch nicht mehr zu erkennen.

Manch einer geht daran vorbei; manch einer fragt sich, wem dieser Stein wohl gewidmet worden war.

Der monumentale Sandstein wird bis dato der Äbtissin Anna von Quitzow, die sich der Reformation widersetzte, zugeschrieben. Doch die Analyse der Schrift zeigt: Das stimmt nicht. Quelle: Kerstin Beck

Dazu hat es sich durchgesetzt, dass in Führungen immer auf die Äbtissin Anna von Quitzow, die sich der Reformation heftig widersetzt hatte, hingewiesen wird, und darauf, dass ihr Angedenken deshalb in späterer Zeit „mit Füßen getreten“ wurde, was die abgeschabte Oberfläche erklären soll.

Anna von Quitzow starb übrigens am 15. September 1565 – also müsste auf dem Stein die 1513 geschaffene Fraktur zu sehen sein, was aber nicht der Fall ist.

Das Kloster Stift zum Heiligengrabe aus der Luft. Quelle: Christamaria Ruch

Was aber zu sehen ist, ist eine gotische Majuskelschrift mit gerundet erscheinenden Großbuchstaben, die insbesondere im 13. Jahrhundert war. Schaut man sich zudem die wenigen erkennbaren Buchstaben an, wird man oben mit ANNO (DOMINI) ... und unten ... (DIE) JOH APOSTOLI OBIIT KONEGUNDIS DE QUITZOWE ... immerhin fündig. Was übersetzt heißt: Im Jahr (des Herrn) ... (am Tage) Johannes des Täufers – das ist der 27. Dezember – starb Kunigunde von Quitzow.

Und das bedeutet: Auch wenn gerade die Jahreszahl fehlt – diese Äbtissin lebte mit Sicherheit im 13. Jahrhundert!

Das 1287 durch Markgraf Otto V. gegründete Kloster wurde zwei ­Jahre später durch zwölf Nonnen vom altmärkischen Zisterzienserinnenkloster Neudorf besetzt. Die ­früheste bis dato bekannte Äbtissin ist Gertrud von Osterburg, die ihr Abbatiat um 1330 innehatte. So können wir Kunigunde von ­Quitzow in den dazwischenliegenden Zeitraum, der immerhin 43 Jahre umfasst, einreihen.

War Kunigunde die erste Äbtissin des Klosters ­überhaupt?

Denkbar ist es, dass Kunigunde die erste Äbtissin des Klosters ­überhaupt war, doch dieses könnte nur durch eine eindeutige ­Identifikation der nicht mehr vorhandenen Inschrift, die sicher darauf hingewiesen hat, bewiesen werden.

Und im übrigen hat der Grabstein lange Zeit vor einer Tür gelegen, denn es sind nicht Fußtritte; sondern es ist das Scharren einer Tür, das ihn so abgewetzt hat.

Von Kerstin Beck