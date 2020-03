Kloster Stift zum Heiligengrabe lädt zum Ost-West-Gesprächskreis ein

Heiligengrabe

Die Jahre 1989 und 1990 markieren Einschnitte. Einschnitte in der deutschen Geschichte, aber auch in den Lebenswegen der Menschen. Das Kloster Stift zum Heiligengrabe widmet dieser Zeit einen Ost-West-Gesprächskreis. Erstmals wird am Mittwoch, 1. April, um 18.30 Uhr in den Stülersaal des Kloster Stift eingeladen.

„Wir halten derzeit an dem Gesprächskreis fest, auch mit Blick auf den Coronavirus, denn die Gruppen werden eine überschaubare Größe haben“, erklärte Äbtissin Erika Schweizer am Freitag vergangener Woche.

Bei dieser fünfteiligen Reihe stehen 30 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung im Mittelpunkt. „Einander Geschichte(n) erzählen an einem Ort, der Geschichte(n) erzählt“, so steht es in der Einladung. „Bisher fehlte in der Region dafür ein Raum für Gespräche, das Kloster bietet sich dafür an“, sagt Erika Schweizer.

9. November 1989 und 3. Oktober 1990

Dabei verbinden die Menschen mit den einschneidenden Daten 9. November 1989 und 3. Oktober 1990 sowie der Zeit dazwischen und danach ganz persönliche Erinnerungen. Lebensentwürfe nahmen neue Wendungen an, viele Lebenswege befanden sich am Scheidepunkt und Biografien erlebten Brüche. „Gedenk- und Feiertage – ja. Zugleich Anlass, einander mit den eigenen Erfahrungen zu begegnen und in Austausch darüber zu kommen, was diese Umbrüche für mich bedeutet haben und bedeuten“, sagt Erika Schweizer. Ihr ist daran gelegen, mit den Menschen der Region ins Gespräch zu kommen und ihnen Raum für ihre Geschichten zu geben.

Titel „Ost-West-Gesprächskreis“ soll authentisch-kritische Auseinandersetzung sein

Es gehe um eine „authentisch-kritische Auseinandersetzung, mit dem, was jetzt geworden ist, 30 Jahre nach den Ereignissen“, teilt die Äbtissin mit. Dabei sind alle Generationen eingeladen, um Erlebtes der Wendezeit, das Davor und Danach auszutauschen und in das Gespräch einzubringen.

Die Gesprächsreihe steht bewusst unter dem Titel „Ost-West-Gesprächskreis“, denn mit der Zeit vor 30 Jahren verbinden die Menschen diesseits und jenseits der früheren innerdeutschen Grenze ganz verschiedene Erinnerungen und Erfahrungen.

Immer am ersten Mittwoch im Monat – im Stülersaal im Kloster Stift

Von April bis Juni sowie im August und September wird am ersten Mittwoch im Monat der Stülersaal im Kloster Stift zur Kulisse für diesen Gesprächskreis. „Jeder Abend ist eine Einheit für sich. Der Gesprächskreis steht allen offen und ist keine feste Gruppe“, sagt Erika Schweizer. Somit hat jeder Besucher die Gelegenheit, entweder alle fünf oder nur einzelne Abende zu besuchen.

Der Ost-West-Gesprächskreis ist jeweils mittwochs, 1. April, 6. Mai, 3. Juni, 5. August und 2. September im Stülersaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Beginn ist immer um 18.30 Uhr.

Von Christamaria Ruch