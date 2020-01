Kloster Stift stellt Jahresprogramm vor

Heiligengrabe

Bewährte und neue Veranstaltungen hält das Kloster Stift zum Heiligengrabe in diesem Jahr für die Besucher bereit. Das Heft im praktisch-handlichen Format liegt bereits seit Ende des vergangenen Jahres vor und weist auf Einkehrtage, Seminare oder Tagungen hin.

Auf 44 Seiten geht es auch um Meditation oder das Pilgern, Veranstaltungen zur Kunst- und Kulturgeschichte, Theologie sowie klösterliche Praxis. Den Auftakt macht eine Einkehr zum Beginn der Passionszeit. Sie stellt „Die sieben Werke der Barmherzigkeit“ in den Mittelpunkt. Von Aschermittwoch, 26. Februar, bis Samstag, 29. Februar, sind die Besucher eingeladen, innezuhalten und sich auf die Worte der Bergpredigt „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ einzulassen.

Neu im Programm: biografischer Schreibkurs für Frauen

Das zweitägige theologische Seminar „ Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammen kommen soll“ beleuchtet „besondere Positionen zum Judentum“, sagt Äbtissin Erika Schweizer. Das Seminar widmet sich dem Israelsonntag. Am 15. und 16. August stehen dabei der Rabbiner Professor Andreas Nachama aus Berlin und Pfarrerin Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) mit den Besuchern im Gespräch.

Neu im Programm ist ein biografischer Schreibkurs für Frauen. Unter dem Thema „Im Labyrinth des Lebens“ steht vom 21. bis 23. August das alte Symbol des Labyrinths im Mittelpunkt. Es geht dabei auch um Wendepunkte im Leben und den roten Faden, der die Menschen führt. Dabei bietet das begehbare Labyrinth auf dem Klostergelände die Gelegenheit, sich beim Schreiben selbst zu begegnen.

Filmreihe „Wenn Gott ins Kino geht“

Die Filmreihe „Wenn Gott ins Kino geht“ wird in diesem Jahr ebenfalls fortgeführt. Nach der Dokumentation „Leben in Wittstock“ von Volker Koepp Mitte Januar stehen im Februar, November und Dezember drei weitere Filme auf dem Programm. Am Freitag, 14. Februar, um 19 Uhr wird „Poem – Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug“ von Ralf Schmerberg gezeigt. Dabei stehen 19 unterschiedlich interpretierte Gedichte im Mittelpunkt. Der Film „besticht durch seine Fantasie und überraschende Abwechslung“, ist der Ankündigung zu entnehmen.

Ganz neu im Programm und daher nicht im Veranstaltungsheft aufgeführt ist eine Gesprächsreihe zum Thema 30 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung. „Der Arbeitstitel lautet Ost-West-Gesprächskreis“, sagt die Äbtissin. „Bisher fehlte in der Region dafür ein Raum für Gespräche, das Kloster bietet sich dafür an“, so Erika Schweizer. Von April bis Juni sowie im August und September soll immer am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr der Stülersaal im Kloster Stift ein Ort für diese Ost-West-Gespräche werden. „Dieser Gesprächskreis steht allen offen und ist keine feste Gruppe, bei der man jedes Mal dabei sein muss“, sagte Schweizer.

An den Theologen Dietrich Bonhoeffer wird erinnert

An den 75. Jahrestag der Hinrichtung Dietrich Bonhoeffers wird im Kloster Stift am Gründonnerstag, 9. April, gedacht. Der Theologe und Widerständler des Nationalsozialismus wurde kurz vor Kriegsende 1945 hingerichtet. Der Film „Die letzte Stufe“ erzählt die Lebensgeschichte Dietrich Bonhoeffers und wird am 9. April um 20 Uhr im Kloster Stift gezeigt. Die Idee für diese Veranstaltung entstand ebenfalls nach Drucklegung des Jahresheftes.

Das vollständige Jahresprogramm steht online unter www.klosterstift-heiligengrabe.de

Von Christamaria Ruch